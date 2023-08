Kiderült, mikor kezdődik az egyedülálló kábelkamera kiépítése a budapesti atlétikai vb-re

Vasárnap reggel kezdődik az egyedülálló kábelkamera kiépítése, amely a Hősök tere és a Kodály körönd közötti szakaszon követi majd végig az utcai gyalogló- és futószámok versenyeit az augusztus 19-én rajtoló atlétikai világbajnokságon.

Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában pénteken elmondta, hogy a hétvégén fontos munkálatok veszik kezdetét, amelyek kisebb fennakadásokat okozhatnak a Hősök terén, illetve a Kodály köröndön.

"Felállítjuk azokat az óriás darukat, amelyek 980 méter hosszan egy dróton kábelkamerát futtatnak majd végig. Ez a szerkezet 40 méter magas, és mindkét oldalán 60 tonnát nyom - ilyen még soha nem volt atlétikai világbajnokságon -, ennek segítségével pedig olyan perspektívából láthatjuk majd a gyalogló számokat, illetve a női és férfi maratont, amilyet még soha senki nem csinált a világon. Mindezt azért, hogy annak az egymilliárd nézőnek, aki hosszabb-rövidebb ideig bekapcsolódik a budapesti eseményekbe, megmutassuk a város csodáját" - hangsúlyozta, és azt is megemlítette, hogy vasárnap reggel hatkor már érkeznek is a daruk és a teherautók a Kodály köröndre.

A szervezők kedden megkezdték az utcai számokhoz kapcsolódó munkákat a belvárosban, beleértve a lezárásokat és a parkolási tilalmak kijelölését. Kiemelték, hogy nehezebb lesz a közlekedés, mintha nem lenne itt a vb, de a lehető legtöbbet szeretnék kihozni Magyarország legnagyobb sporteseményéből, amelyre már 99 országból váltottak jegyet.

További korlátozásokat jelent majd az augusztus 19. és 27. között sorra kerülő vb alatt a maratoni útvonal, melynek rajtja és célja a Hősök terén lesz, a résztvevők az Andrássy úton keresztül futnak majd, aztán az Akadémia, a Lánchíd, az Alagút, az Attila út és a Várkert Bazár következik, majd vissza megint a Lánchíd és Andrássy út útvonalon érnek körbe a tíz kilométeres körön, melyből négyet teljesítenek.

Németh Balázs azt is elárulta, hogy a versenyzők igényeit is próbálják maximálisan szem előtt tartani, a hazai atlétáknak edzéslehetőséget biztosítanak a Nemzeti Atlétikai Központban. A magyar versenyzők a július 7-8-án rendezett magyar bajnokságon már kipróbálhatták a pályát, és több ajánlást is tettek ezzel kapcsolatban. Halász Bence vb-bronzérmes kalapácsvető például arra kérte őket, csiszolják fel a dobókört, míg Kozák Luca Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó egy kivetítőt kért a call room elnevezésű helyiségbe, ahol a versenyzők a bemutatás előtt várakoznak. Ezeknek a kéréseknek pedig már eleget is tettek - mondta Németh Balázs.

Korábban a szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy lehetőség szerint tömegközlekedési eszközzel, kerékpárral, vagy akár a vb-hajóval érdemes majd közlekedni az atlétikai központhoz, mivel autóval nem lehet majd parkolni a környékén.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.