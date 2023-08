Atlétikai vb: Csodát mutatunk, csoda lesz maga Youhuu tevékenysége is

100 nappal a budapesti atlétikai világbajnokság kezdete előtt mutatták be a vb kabalafiguráját, most pedig életnagyságban megérkezett a Nemzeti Atlétikai Központba Youhuu, a rendkívül jókedvű racka juh, aki az elmondottak alapján a világbajnokság egyik főszereplője lesz.

Május 11-én, a Nemzeti Atlétikai Központban a World Athletics és a magyar szervezőbizottság bemutatta a világbajnokság kabaláját, Youhuu-t, a racka juhot. Most 15 nappal a vb megkezdése előtt testet is öltött Youhuu, aki valósággal berobbant a rekortánra, és már a belépőjével elkápráztatta a sajtó munkatársait.

Dr. Baji Balázs, vb-bronzérmes gátfutó és az az atlétikai világbajnokság nagykövete elmondta, hogy pályafutása során rájött, hogy egy kabalának kulcsfontosságú szerepe van minden egyes versenyen.

„Mindig viccesek voltak, jó kis gegeket vállaltak, ez pedig mindig izgalmasabbá tette a versenyeket. Ezzel először egy londoni világbajnokságon találkoztam, amikor "Hero", a sündisznó elképesztő mutatványokkal rukkolt elő, mellette pedig a versenyszámokban is részt vett. Ezzel nagyon felpezsdítette az egész világbajnokságot. Fontos, hogy a kabala szereplője legyen a versenynek, és bízom benne, hogy Youhuu ilyen lesz, mert nagyon jó fej, jópofa kabala. Bízom benne, hogy sokaknak legalább annyira maradandó élményt fog nyújtani egy-egy pillanata, mint maga a verseny" – mondta Baji Balázs, aki azért hangsúlyozta, hogy Youhuu-nak nem az a feladata, hogy elvegye a fényt a versenyzőkről.

Ez után Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a show olyan lesz, amilyet Magyarországon még soha senki nem láthatott.

„Óriási rohammunkában van Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét rendező szervezőcsapat. Tizenöt nap van hátra, ami a mi szempontunkból tizenöt borzalmasan rövid nap, de toljuk, toljuk, toljuk. Azonban felüdülés számunkra ez a néhány perc, amit Youhuu-val tölthetünk. Youhuu-val együtt lenni élmény. Azt szeretném, ha itt a helyszínen négyszázezer ember is megtapasztalná, hogy Youhuu-t látni, Youhuu-t megtapsolni és Youhuu-val nevetni óriási élmény. Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy életre szóló élmény" – mondta Németh Balázs, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország minden idők legjobb atlétikai világbajnokságát szeretné megszervezni, Youhuu pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy ez egyben minden idők egyik legszórakoztatóbb atlétikai világbajnoksága is legyen.

„Youhuu ebben kulcsszereplő lesz, de nem csak ő, hanem a teljes sportprezentáció, amivel körbevesszük magát az atlétikát, a futóversenyeket, az ügyességi számokat. A show olyan lesz, amilyet Magyarországon még soha senki nem láthatott. Nagyon sokat dolgoztunk ezen is. Zenészek, mutatványok, különböző szórakoztató elemek lesznek, amelyeket hazai vagy európai stadionban nem láthatott még senki. Csodát mutatunk, csoda lesz maga Youhuu tevékenysége is, és az is, ami ránk vár tizenöt nap múlva" – tette hozzá Németh Balázs, aki elárult, hogy Youhuu-ra a megnyitó ünnepségen is főszerep vár majd.

Schmidt Ádám, az atlétikai világbajnokság kormánybiztosa elmondta, hogy 15 nap múlva megrendezésre kerül Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye. A szervezőbizottság célja pedig az, hogy ez legyen minden idők legjobb atlétikai világbajnoksága.

„A bizonyítványt nyilván majd a nemzetközi szövetség elnöke fogja kiosztani. De ahhoz, hogy ez összejöjjön, szükségünk van egy ilyen gyönyörű létesítményre, négyszázezer szurkolóra, elképesztő tehetséggel megáldott sportolókra, és szükségünk van arra, hogy fergeteges hangulat legyen. A hangulatfelelős pedig nem más, mint egy rendkívül szórakoztató racka juh. Youhuu-val volt már lehetőségem találkozni, rendkívül szórakoztató és magával ragadó, és minden pillanat élmény vele" – mondta Schmidt Ádám, aki ezt követően Németh Balázzsal és Baji Balázzsal együtt beinvitálta a rekortánra Youhuu-t.

A mókás racka juh már a belépője után azonnal elvitte a show-t: futott, ugrált a gyerekekkel, pacsizgatott és szefizgetett a média képviselőivel és nem volt olyan ember, akit ne nevettetett volna meg a Nemzeti Atlétikai Központban.

Youhuu személyét továbbra is homály fedi, de úgy értesültünk, hogy az úr, aki a belebújt a racka juh jelmezébe, igazi rutinos szórakoztatónak számít a sportvilágban, és hogy ki ő, arra a budapesti atlétikai világbajnokság után fog fény derülni.

A budapesti atlétikai világbajnokság Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz, amelyet augusztus 19. és 27. között rendeznek a Nemzeti Atlétikai Központban, valamint az utcai futó- és gyalogló versenyeknek otthont adó Hősök terén.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.