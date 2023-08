Atlétika és dobolás: meglepő dolgok derültek ki háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áronról

A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron az atlétikai pályáról tévedt a vívóterembe, most viszont megcsodálhatja első sportága világnagyságait.

A kardvívás 33 esztendős háromszoros olimpiai bajnoka egyike azoknak az újdonsült világbajnokoknak, a magyar sport ünnepelt büszkeségeinek, akiket a budapesti atlétikai világbajnokság szervező bizottsága meghívott az augusztus 19-én kezdődő sportági „csúcstalálkozóra".

„Szívesen teszek eleget a meghívásnak, már csak azért is, mert a pasaréti sportlétesítményben az atlétikai pályáról tévedtem be a szomszédos vívóterembe, és tulajdonképpen ezzel a kíváncsiskodó bekukkantással kezdődött el az én kardvívó pályafutásom. Az atlétika, az atlétikai mozgások közül is elsősorban a futás máig is a felkészülésem, az állóképességem karbantartásának nélkülözhetetlenül fontos része" – mondta az SzPress Hírszolgálatnak Szilágyi Áron, akiről lerí a páston, hogy „lábbal", azzal robbanékonysággal és erőnléttel nehéz felülkerekedni rajta.

A magyar sportcsillagok augusztus 22-én hivatalosak a Nemzeti Atlétikai

Központba, amikor az esti program részeként négy számban (férfi magas és 3000 akadály, valamint női diszkoszvetés és 1500 méter) avatnak világbajnokot, ezt megelőzően pedig 18.40 órától három magyar gátfutónő, az Eb-ezüstérmes Kozák Luca, továbbá Kerekes Gréta és Tóth Anna is rajthoz áll az előfutamokban.

Ugyanoda jár dobolást tanulni, ahová Vogel Soma

„Örülök annak is, hogy találkozhatok a világbajnok társaimmal és gratulálhatok is nekik. Sok közeli ismerősöm nincs közöttük, de Vogel Somával, a Fukuokában aranyérmes vízilabdaválogatott nagyszerű kapusával néha össze szoktam futni, ugyanis mindkettőnknek ugyanaz a dobtanára" – árulta el Szilágyi Áron, aki 33 évesen három-három olimpiai, világ- és Európa bajnoki aranyéremmel büszkélkedhet.

Az ötkarikás mesterhármasa mellett a sportszerűségével is kitűnő vívó szerint az olimpiákon mindig a középpontba kerülő atlétikai sportágnak az az egyik különlegessége, egyben a szerencséje is, hogy mindig van csodálatra méltó arca, világhírnévnek örvendő vezéregyénisége.

„Mostanában az olimpiai, világ-és Európa-bajnok svéd Armand Duplantisban látom a sportág arcát, aki frontemberhez méltó 622 centiméteres fantasztikus teljesítménnyel világcsúcstartó a rúdugrásban. Elképesztő ügyességre, kivételes bátorságra vall, ahogy egy messziről nézve „pálcikának" látszó rúddal a magasba katapultálja magát, majd a léc fölött átjutva két emeletnyi magasságból alászállva landol a szivacsban. Nem csak őt, hanem a többi rúdugrót is a bátorság lovagjainak tekintem." – jelentette ki Áron.

London, Rio és Tokió olimpiai bajnoka most először látogat el egy magyarországi atlétikai világversenyre, egyszer viszont úgy alakult, hogy külföldön már láthatott ebben a sportágban nagy csodákat.

Pekingben robogott előtte Bolt

„Éppen Pekingben jártam, amikor a kínai főváros adott otthont a 2015.évi világbajnokságnak, ahol, ha csak egy előfutamban is, de láthattam futni, vagy inkább robogni a jamaikai Usain Boltot. Akit ugyanúgy az atlétika hírvivőjének nevezhetek, mint Duplantist. Furcsa volt visszatérni a Madárfészekbe, ahol 18 esztendős olimpiai újoncként a megnyitó ünnepségen vonulhattam fel a magyar csapat tagjaként. Hét évvel később felejthetetlen emléket jelentett számomra a sprinterek gyorsasága, ahogy az utolsó méteres küzdelmek is."

Nem érzi magát kompetensnek ahhoz, hogy az atlétikai világcsúcsok várható fejlődésével, a teljesítőképesség felső határával kapcsolatban véleményt alkothasson, ezért is fogalmaz megfontoltan úgy, hogy várhatóan még sok csúcs megdöntésére lehet számítani.

„A plafon eléréséről inkább a kutatók és a sporttudományokkal foglalkozó professzorok tudnának hitelesen nyilatkozni, én csak a sejtelmeimet oszthatom meg. Úgy tűnik, hogy még mindig van jobb a legjobbnál gondoltnál, ebből kiindulva hiszek a fejlődés folytatódásában" – mondta befejezésül Magyarország egyik legsikeresebb és legnépszerűbb sportembere.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.