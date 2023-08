Magyar sikerek és világrekordok tehetik örökké emlékezetessé a budapesti atlétikai vb-t

Németh Balázs, a Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója elmondása szerint Youhuu és a magyar szervezők kockázatvállalása is kell az atlétikai vb sikeréhez az Origónak adott interjújában.

Van olyan megoldatlan ügy feladat probléma, amire, ha gondol, akkor összerándul a gyomra?

Nincs. Az elmúlt egy év arról szólt, hogy próbáljunk meg mindenre gondolni, ami reálisan megtörténhet. Sok minden van, amit csak papíron láttunk, hogy hogyan kell működnie, de nem lehet tesztelni, ami részben azért van, mert egy új helyszínen kell valami teljesen újat csinálnunk. Sokszor mondtuk már, de igaz, hogy nehéz dolog megszervezni a világ harmadik legnagyobb sporteseményét, pláne egy olyan sportlétesítményben, ami a vb előtti utolsó másodpercekig épül és érthető okokból folyamatosan tökéletesíteni kell. Soha nem járt még itt harmincötezer ember. Mindent kitaláltunk, lemodelleztünk, lerajzoltunk, de csak elképzelni tudjuk, hogy pontosan hogyan működik.

Volt olyan pillanat, amikor kétségessé vált a siker?

Nem. Sőt, kifejezetten nyugodt vagyok sok szempontból, mert ami megcsinálható, azt megcsináltuk. Nyugodt vagyok abból a szempontból is, hogy nem loptuk a napot, sem fizikai értelemben, sem a kreativitás szempontjából. Beleraktunk minden ötletet, amit bele lehet rakni.

Soha nem tudtunk le egyetlen feladatot sem a legegyszerűbb megoldással. Kockáztattunk is sokszor, de eddig bejöttek a kockázatos ötletek, döntések.

Mi volt a legnehezebben átvitt ötlet, amihez végig ragaszkodott?

Youhuu, a rackajuh, a vb kabalafigurája. Először egy-két kollégával láttuk meg benne a fantáziát, de szerintem a vb alapfilozófiájából is következik, hogy egész egyszerűen a budapesti atlétikai világbajnokságnak nem lehet mondjuk egy nyúl a kabalája. Nem szegény nyulakat akarom bántani, hanem azért mondom ezt, mert a budapesti atlétikai vb-nek minden részletében emlékezetesnek, profinak és különlegesnek kell lennie. Ehhez pedig egy olyan kabala dukál, amely karakteres, méltó, amire évek múlva is emlékezni fogunk.

Lendített Youhuu a jegyeladáson?

Nagyot lendített, de a rendkívüli jegyeladási eredményekben nem csak Youhuunak van szerepe. Pontosan tudtuk a legelejétől kezdve, hogy az atlétikának Magyarországon nincs annyi rajongója, hogy kilenc napon át megtöltse a 35 ezres lelátót, tehát nekünk sokkal tágabbra kellett nyitni a kapukat. El kellett hívni azokat is, akik szeretik a sportot, de atlétikai versenyekre nem jártak soha, és még ez is kevés. Meg kellett szólítanunk azokat is, akik csak valami szórakoztatóra vágynak, és azokat is, akik nem követik a sportot, de büszkék arra, hogy Magyarországon rendezheti meg a világ harmadik legnagyobb sporteseményét, amire mindenképpen érdemes kimenni.

Youhuu nagyon jó szolgálatot tett egy különleges szempontból. Az ő segítségével sikerült olyan felületeken is megjelennünk, amelyek korábban különböző okokból egyáltalán nem foglalkoztak az atlétikai vb-vel.

Hogyan sikerült meggyőzni a vb-t ellenzőket?

Őszinték voltunk, nyitottak voltunk és megkerestük azokat a jó ügyeket, amelyek kapcsolódnak az atlétikai vb-hez, és amelyekről mindenki elfogadja, hogy hasznosak. Ilyen volt például a sport népszerűsítése az iskolákban, a hétköznapi hősök program, amivel kedvezményt adtunk vb-re azoknak, akik sportosan élnek, a Nemzeti Atlétikai Központ látványos hatása a városképre és a környezetre.

Olyan kezdeményezéseket indítottunk, amikre senki nem mondhatja, legyen bármilyen politikai beállítottságú, hogy ezek rossz dolgok lennének. Az egyik fő értelme a munkánknak elhitetni a magyar emberekkel, hogy nagy sporteseményt idehozni, megrendezni, normálisan, becsülettel, jó minőségben, az hasznos dolog és ebből komolyan profitálhat Magyarország.

Elmondhatom, hogy sikerrel jártunk ebből a szempontból, az pedig jóleső megerősítés, ha mások is úgy érzékelik, hogy halkulnak vagy el is halkultak az olyan hangok, amelyek azt kérdezik, hogy miért van szükség vb-re és miért költ rá Magyarország. Ha ez így van, akkor jól dolgoztunk.

Honnan jött a legváratlanabb megerősítés, hogy jó irányba mennek a dolgok?

A legváratlanabb az volt, hogy jóval halkabbak voltak a negatív hangok annál, mint amire számítottam. De megerősítés az is, hogy a politikusok közül, függetlenül attól, melyik oldalról érkeznek, milyen sokan elfogadták a meghívásunkat a vb-re. Ez is azt mutatja, hogy ez egy olyan, esemény, amit már szinte kínos napi politikai érdekből támadni. A vb akkora dolog, olyan érdekes és látványos lesz, hogy mindennél fontosabb részt venni benne.

Mikor lenne elégedett a vb-vel?

Nagyon magasra tettük a lécet, ami persze kétélű fegyver is lehet. Úgy tűnhet, hogy kockáztattunk, amikor már a szervezés egy korai szakaszában azt mondtuk bátran, hogy minden idők legjobb vb-jét akarjuk megrendezni, pedig még semmink nem volt, épület is alig, de szék például biztos nem volt benne. Én akkor leszek elégedett, ha mindenki látja, hogy amit megígértünk, azt teljesíteni is fogjuk.

Mi ezért megtettünk és megteszünk mindent, de a teljes sikerhez jó magyar eredmények és világrekordok is kellenek. Ez persze egyfajta kockázat, hiszen világrekordot és magyar sikereket nem garantálhatunk, de mi a szervezőbizottság oldaláról mindent megtettünk, hogy jó magyar eredmények szülessenek, hogy egy picit ugyan, de lejtsen nekik a pálya. Ha kellett, akkor dobókör csiszolást engedélyeztünk, ha kellett, akkor átrendeztük azt a szobát, ahonnan majd szólítják a versenyzőket, vagy éppen edzési lehetőséget adtunk akár nappal, akár villanyfénynél.

Mi az, amit mindenképpen meg fog nézni a vb-n?

Egy szervező cég vezetőjének számos protokolláris feladata van, de ez engem kevésbé érdekel. Az érdekel, hogy amit elterveztünk és legónként összeraktunk, az működik-e. Elvenné az örömömet, hogy ha megbeszéléseken ülnék ahelyett, hogy azt nézném, Mondo Duplantis világcsúcsot ugrik-e, vagy Takács Boglárka megdönti-e újra a 100 méter magyar rekordját.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.