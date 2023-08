Fogadáshoz köti visszavonulását az atlétikai világbajnok Márton Anita

Kisebb sérüléséből már teljesen felépült, most már izgatottan várja a budapesti atlétikai világbajnokságot az egyetlen magyar atlétikai világbajnok. A súlylökő Márton Anita az edzőjével kötött fogadást a karrierje folytatásával kapcsolatban, az Origónak pedig azt is elmondta, hogy kétéves kislánya is ott lesz a lelátón.

„Viszonylag nyugisan telt az elmúlt egy hónap. Egyetlen versenyem volt az ob óta, Szegeden csináltam végig a felkészülési időszakot. Egy hét volt csak, ami kicsit hiányosabb volt egy apróbb sérülés miatt, kicsit vissza kellett vennem, de szerencsére azzal már minden rendben."

Márton Anita elárulta: az ilyen apróbb sérülések gyakorisága és a nehezebb gyógyulás is jelezte számára, hogy ideje elgondolkodnia a karrierje folytatásáról.

„Most már azért érzem, hogy a testem jelzéseit muszáj figyelembe vennem. Érzem, hogy elérkezett a pályafutásom vége, mert egyre több idő kell a regenerációra, az apróbb sérülések is gyakrabbak, ami nem volt nálam jellemző. Emiatt is tervezgetem a visszavonulásomat, és amiatt is, mert szeretnék jobban koncentrálni a családomra. 23 év atlétikát tudok a hátam mögött, és már nem csak az élsportban gondolkodom. A kislányom hamarosan kezdi a bölcsit, aztán az ovit, oda is több idő kell, és szeretnénk még egy babát. Szóval nem akarom tovább húzni, de ez egy sok szempontos döntés, amit tiszta fejjel, kipihenten kell majd meghoznom" – mondta a világbajnok súlylökő, aki azt is elárulta, hogy egy fogadás is kötődik a döntéshez.

„Az egyik edzésen megállapodtunk az edzőmmel arról, hogy amennyiben érmes leszek, akkor végigcsinálom még ezt az egy évet a párizsi olimpiáig. A vb-re is sokan biztattak, hogy csináljam végig ezt a két éves felkészülést a kislányom születése után, és ez most az olimpiára is igaz. A vb után lesz még két levezető versenyem, majd egy kis pihenő, akkor fogom meghozni a végleges döntést."

Márton Anita nem tartja nehéznek a búcsút a páratlan karriertől, mert nem tervezi teljes mértékben elengedni.

„Inkább magát a versenyzést és az élsportot zárom majd le, de úgy gondolom, hogy a mozgás, az edzés és az atlétika továbbra is a napjaim része marad. Viszont azt a terhelést, amit a versenyzés jelent, mindenképp el kell engednem. Korábban is terveztem a visszavonulást, amit a pandémia átírt, de úgy érzem, erre már felkészültem az évek alatt. Sok mindent elvégeztem, tanultam, nem hiszem, hogy ne tudnám majd elfoglalni magam. A Szegedi Atlétikai Sportegyesület szakosztályvezetőjeként szeretnék tovább dolgozni, még jobban elmélyülni a munkában."

A kiváló sportolót a családja, így kétéves kislánya is elkíséri a világbajnokság helyszínére. A vb-n várható teljesítményével kapcsolatban szeretné első körben a saját legjobb eredményét hozni.

„Elég hullámzó szezon van a hátam mögött. Voltak kiemelkedően jó és rosszabb versenyeim, ez magának a sportnak velejárója. Ha sikerülne az idei legjobb eredményemet lökni, azzal a legjobb tizenkettőbe be lehet kerülni, ez lehet reális számomra. Nagyon sokat változott a mezőnyünk az elmúlt két-három évben. Régebben volt egy-két kiemelkedő versenyző, aki a 21 métert megközelítette, utána jöttek páran, akik 19 métert dobnak, most viszont vannak tizenketten, akik 19 méter fölött löknek. Ez alapján az lehet számomra a reális, hogy a 12-be kerüljek. Nagyon várom már, hogy hazai közönség előtt versenyezzek. Biztosan nagyon fogok izgulni, de élvezni is nagyon szeretném."

