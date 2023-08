Budapest látja vendégül a sportok királynőjét, egy hét múlva indul az atlétikai-vb

Egy héttel Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, a budapesti atlétikai világbajnokság kezdete előtt sajtótájékoztatót tartott a vb-t szervező Budapest 2023 Zrt. a Nemzeti Atlétikai Központban, ahol az atlétikai világbajnokság kormánybiztosa, Schmidt Ádám, és a Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója, Németh Balázs beszélt a jövő szombaton rajtoló esemény utolsó előkészületeiről.

Egy héttel a világbajnokság kezdete előtt benépesült a Nemzeti Atlétikai Központ, már látható a fesztivál környezet, a szurkolói zóna és az érmek átadásának helyszíne, az ún. Medal Plaza a világbajnokság helyszínén. Indulnak a világbajnokság felvezető programjai, eseményei. 202 csapat több mint 2100 atlétája szerepel majd a jövő szombaton kezdődő és augusztus 27-ig tartó budapesti világbajnokságon.

A sajtóeseményen elsőként Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, az atlétikai világbajnokság kormánybiztosa szólalt meg. A kormánybiztos elmondta, hogy célegyenesbe fordult Magyarország történetének legnagyobb sporteseményének rendezése. Egy hét múlva ilyenkor már egy aranyérmesnek, egy ezüstérmesnek, és egy bronzérmesnek örülhetnek majd az atlétikai szerelmesei Budapesten - nyilatkozta a világbajnokság kormánybiztosa. Schmidt Ádám szerint nagyon fontos szempont volt, hogy mindenki megtalálja a maga számára a legmegfelelőbb szórakozási módot a vb ideje alatt. A Medál Plázában nemcsak sportélményekben lesz részük a látogatóknak, hanem koncerteken is részt vehetnek. Világszerte több, mint egymilliárd néző csodálhatja meg az atlétikai stadionban a sportok királynőjét a tévén keresztül - mondta el a kormánybiztos.

Schmidt Ádám szerint a Hétköznapi Hős és a Sulihős programok is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy eddig már háromszázezer jegyet sikerült értékesíteniük. Aki kimarad, lemarad. Az esti programok alatt már győzteseket avatunk egyes számokban, történelmi sportsikereknek lehetnek szemtanúi a stadionba látogatók - mondta el az államtitkár.

A nemzetközi szövetség (WA) csütörtökön jelentette be, hogy a végleges nevezési lista alapján a tavalyi vb 44 egyéni győztese közül 38-an jelezték részvételüket a magyar fővárosban, a peruiak kétszeres 2022-es aranyérmese, Kimberly Garcia a 20 és 35 kilométeres gyaloglásban is indul. A jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce tovább javítaná csúcsát, és hatodik világbajnoki címére készül női 100 méteren, és hatodik vb-aranyéremért küzd majd a lengyel kalapácsvető Pawel Fajdek is. Ez a világbajnokság egy közös ügyünk, és mindenkinek köszönöm, aki valamilyen formában hozzájárult a szervezéshez. Mi mindent meg fogunk tenni, hogy a valaha volt legjobb vébé legyen a budapesti vb - zárta le mondandóját Schmidt Ádám.

Németh Balázs, a Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója szerint a szervezők minden szeretetüket és szenvedélyüket bele fogják rakni a következő hét napban, hogy minnél sikeresebb lehessen a világbajnokság. Mi már hetek óta vébé üzemmódban vagyunk, rengeteget építkeztünk és dolgoztunk, de van munka még bőven. Sokkal többet akarunk nyújtani, mint egy egyszerű sportesemény - árulta el Németh Balázs. Ma nyitott meg a sajtóközpont, és a belvárosban már lehet találkozni az atlétikai-vb-s buszokkal - mondta el a Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója, aki szerint jövőhét kedden már megnyitják az edzőpályákat és a szurkolói zónákat az Erzsébet téren. Már több mint, háromszázezer jegyet adtunk el, és a világ 102 országában vásároltak már belépőt a budapesti vébére - nyilatkozta Németh Balázs. Szeretnénk, hogy mindenkinek elérhető legyen a világbajnokság, és átélhesse azt a csodát, amit a sportok királynője nyújthat - mondta el a vb szervezőinek első embere.

Jó hír a szurkolók és a látogatók számára, hogy ársapka lesz a stadion büféiben és a szurkolói zónákban. Megfizethetővé szeretnénk tenni a világbajnokságot, így az ásványvízek és a sörök árát is lejjebb vittük - mondta el Németh Balázs, aki azt is elárulta, hogy 50 ezer külföldi érkezik a világbajnokságra, és 200 ezer vendégéjszakával számolnak majd a világesemény ideje alatt.



A vb-n minden idők legnagyobb létszámú magyar csapata, 63 hazai atléta indul. Közülük 32-en szereztek indulási jogot a kvalifikációs lista alapján, a rendező ország jogán pedig 31 megfelelő tudásszinttel rendelkező atlétát nevezhetett a magyar szövetség, melyet a WA jóváhagyott.

Az utcai futó- és gyaloglóversenyeknek a Hősök tere ad otthont. A maximumot akarjuk kihozni az atlétikai-vébéből. Külvárosban olcsóbb lett volna megrendezni a maratoni futást, de akkor nem láthattták volna a szurkolók a csodálatos budapesti belvárost és annak történelmi épületeit. Élményeket akarunk adni az embereknek - zárta le Németh Balázs.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.