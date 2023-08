Elképesztő bejelentést tett a budapesti atlétikai vb szervezőbizottsága

Látványos és kényelmes formában érkezhetnek az atlétikai világbajnokságra azok, akik a hajózást választják. A Magyar Hajózási Zrt (MAHART) és a budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottsága hajókirándulással egybekötött sajtótájékoztatót tartott vasárnap délelőtt, ahol hasznos információkat osztottak meg a közelgő világbajnokság közlekedési lehetőségeiről.

A MAHART, együttműködésben a budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottságával, a vb összes versenyprogramja idején folyamatos hajójáratokat üzemeltet a Batthyány tér és a MÜPA hajóállomás között, ahonnan rövid sétával elérhető a Nemzeti Atlétikai Központ bejárata. A menetidő mindössze 15 perc.

Fontos közlekedési eszköz lesz a hajó, mivel a vb helyszíne közelében rendkívül korlátozottak a parkolási lehetőségek. Mindenkinek ajánlom, hogy válassza a tömegközlekedést, érkezzen például a világ egyik legszebb villamos útvonalán a 2-es villamossal, a gyors és nagy kapacitású 1-es villamossal, vagy éppen hajóval, aminél hangulatosabbat, szebbet nem is lehetne elképzelni, ráadásul még gyors is – mondta Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója. Ahogy már korábban is sokszor elmondtuk, a világbajnokság minden mozzanatával pluszt szeretnénk szolgáltatni, élményt szeretnénk adni - nyilatkozta Németh Balázs. A belvárosi szállodákban megszálló kiemelt vendégek is a hajókkal érkeznek majd a Nemzetközi Atlétikai Központhoz.

Az este 18.00 órakor kezdődő megnyitóra és az esti programokra készülők 16:30-tól szállhatnak fel az első hajóra a Batthyány téren, amelyek a MÜPA kikötőinél állnak majd meg, néhány száz méterre a Nemzeti Atlétikai Központ bejáratától. A hajóra napijeggyel lehet felszállni, amely 1500 forintba kerül és az adott napon korlátlan számú utazásra érvényes. Bő negyedóra alatt könnyedén el lehet jutni majd a világbajnokság helyszínére. A vb-belépő nem érvényes a hajójáratra, a kiegészítő jegyet meg kell vásárolni - tájékoztatott Németh Balázs. További információk és menetrend itt található.

Augusztus 19. és 27. között minden nap, a versenyek időszakához igazodva közlekednek majd a hajójáratok, kivéve augusztus 20-án este, amikor a tűzijáték miatt nem járnak a hajók. Köszönjük a Mahart segítségét a hajójárat mükődtetésében. Az utolsó versenyszám után mindenkinek lesz ideje a stadionpark szolgáltatásait igénybe venni, meghallgatni a koncerteket, részt venni a programokon, és után kényelmesen kisétálni a MÜPA kikötőhőz - mondta el a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója. A hajók nagyjából 30-40 percenként indulnak majd, de igénytől függően sűrűbben is járhatnak.



A megnyitó napján, augusztus 19-én például már reggel 8-kor indul az első járat a délelőtti versenyekre, ahol többek között Halász Bencének lehet majd szurkolni. Magyar szempontból az egyik legfontosabb nap augusztus 19-ike, mivel az első napon a férfi kalapácsvetés selejtezőjét rendezik majd meg - árulta el Németh Balázs.

Az idei legjobb eredmények alapján három magyar induló található versenyszámában az első tíz között a jövő szombaton rajtoló budapesti világbajnokság nevezési listája alapján. A nemzetközi szövetség (WA) honlapján megjelent lista szerint a legjobb magyar az Európa-bajnoki ezüst- és vb-bronzérmes kalapácsvető, Halász Bence. A szombathelyiek klasszis dobója 78,27 méteres ez évi legjobbjával ötödik az indulók között. Csupán az olimpiai címvédő lengyel Wojciech Nowicki (81,92 m), az amerikai Rudy Winkler (80,88 m), az ukrán Mihajlo Kohan (79,37 m) és a kanadai Ethan Katzberg (78,73 m) előzi meg.

Nincsen parkolóhely a Nemzeti Atlétikai Központ közelében a nézők számára. Nem betonoztuk le a Duna-partot, hiszen ez egy zöld, szabadidős sportpark, egy új rekreációs negyede Budapestnek. A tömegközlekedés használatát javasoljuk mindenki számára - hangsúlyozta ki Németh Balázs.



Autó nélkül érdemes Budapestre is utazni, hiszen a MÁV-Volán csoport kedvezményes, 2023 forintos jegyeket vezetett be az atlétikai vb idejére. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a világbajnokságra érkező napi több tízezer néző a lehető legegyszerűbben, környezetbarát módon és elérhető áron tudjon eljutni a versenyekre.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.