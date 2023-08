Ezek a sztárfellépők adnak koncertet Budapesten, minden idők legszebb maratonpályája mentén

Már csak öt nap, és augusztus 19-én elkezdődik Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, a budapesti atlétikai világbajnokság. Hétfőn délelőtt a belvárosban, a Hősök terén a magyar szervezőbizottság egy sajtótájékoztató keretein belül leleplezte a különleges kábelkamera-rendszert, beszámolt a maraton útvonalát érintő lezárásokról, valamint ismertetőt adott a maratoni versenyek idején a szurkolók számára elérhető programokról.

Az atlétika egyik legnépszerűbb versenyszáma a maratonfutás, amelyet Budapest utcáin ingyenesen lehet majd megtekinteni a vb utolsó hétvégéjén: a női augusztus 26-án, a férfi 27-én reggel 7-kor rajtol el. A szervezők a világ legszebb maratonpályáját hozzák létre a Hősök tere – Andrássy út – Bajcsy-Zilinszky út – Roosevelt tér – Lánchíd – Alagút – Várkert bazár útvonalon kialakított 10 kilométeres körpályán, és a Hősök terét a Kodály körönddel összekötő 980 méter hosszú szakaszon már fel is építettek egy, a közvetítést még látványosabbá tevő kábelkamera-rendszert.A budapesti atlétikai világbajnokságot szervező cég, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Németh Balázs az esemény elején elmondta, két, 40 méter magas és 60 tonnás daru között van kifeszítve ez az egyedülálló, majdnem egy kilométer hosszúságú kábelrendszer.

A maratoni versenyek idején a belvárosban, az útvonal mentén több helyen is lesznek majd szurkolói élménypontok, ahol például futópadokat is ki lehet próbálni; de lesznek zenés programok is, amelyeken ismert zenészek, zenekarok adnak koncerteket. Németh Balázs ezekről is tett említést a sajtótájékoztatón.

„Élményt adunk az utcai versenyeken is, koncertekkel, meglepetés programokkal várjuk a szurkolókat a verseny teljes útvonalán. Hárommilliárd ember készülékén lesz elérhető a közvetítés a világ legszebb maratoni útvonalán zajló versenyekről, akik közül sokmillióan biztosan végig is nézik majd a maratont. Nemcsak a várost mutatjuk meg nekik, hanem azt is, hogy milyen hangulat, milyen látványos programok várták itt a sportolókat és a közönséget, köztük több egyesület fiatal atlétáit" – mondta Németh Balázs.

Az események a Hősök terére, a Magyar Tudományos Akadémia előtti területre és a Várkert Bazár előtti útszakaszra koncentrálódnak majd. A szervezők azt is elárulták, hogy augusztus 26-án reggel a Follow the Violin, másnap reggel pedig a Szakács Gergő Akusztik zenél. De mellettük többek között Miklósa Erika is fellép, a Clark Ádám téren pedig a Magyar Honvédség zenekara is előadást tart.

Mind a hat utcai versenyen (a két maratonon és a négy gyaloglószámban) lesznek magyar atléták a mezőnyben, így bőven lesz kikért szurkolni a magyar durkkereknek is. Ráadásul a világbajnokság is az utcán indul, hiszen augusztus 19-én reggel a férfiak 20 km-es gyaloglásával, a Hősök téren kezdődik meg Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye.

A maraton útvonalán folyamatosan épülnek gyalogoshidak és egyéb, a versenyhez és annak minél látványosabbá tételéhez szükséges eszközök, ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy több, forgalmas közlekedési útvonalat idejében részlegesen le kell majd zárniuk a szervezőknek. Ezért a következő két hétben több helyen is ideiglenes lezárásokkal és parkolási tilalmakkal kell szembesülniük az arra autózóknak.

A szervezők segítségül elmondták, hogy a lezarasok.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon és a BKK elérhetőségein folyamatosan lehet tájékozódni az aktuális, időszaki lezárásokkal kapcsolatban, azonban kiemelték, teljes útzár csak a maraton két napjának reggelén lesz.

Németh Balázs a sajtótájékoztató végén hozzátette, a több mint 300 ezer eladott jegynek mintegy felét külföldi állampolgárok vásárolták meg, és Kuvait személyében a napokban a 104. különböző országból is érkezett jegyigénylés, így további egy nemzet képviselője viheti majd haza tervek szerint a pozitív élményeit Budapestről, és terjesztheti a jó hírét Magyarországnak és a magyar rendezésnek.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.