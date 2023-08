Még mindig nem szokta meg, hogy magát látja az óriásplakátokon az atlétikai-vb magyar sztárja

Kozák Luca már most az egyik legnépszerűbb magyar atléta, pedig még el sem kezdődött a budapesti világbajnokság. A 2022-es év női sportolója érzi, hogy egyre nagyobb figyelem vetül rá, a népszerűség mellett viszont sokkal jobban érdekli, hogy gátfutóként a lehető legjobb eredménnyel zárjon a hétvégén startoló vb-n.

Néhány nap van hátra a világbajnokságig, mivel telnek ilyenkor a napjai?

Az elmúlt hetekben leginkább a versenyek voltak a középpontban, az ob jól sikerült, utána volt még két verseny. A Gyulai Memorial nem lett a legjobb, de kihoztam magamból a maximumot, Besztercebányán rugdostam a gátakat, azóta most a finomhangoláson van a hangsúly. Nagy mennyiségű munkát ilyenkor már nem lehet végezni, a meghalós edzéseken már túl vagyunk.

Nagyobb figyelem veszi körül amiatt, hogy hazai rendezésű világbajnokságon indul?

Persze, és meg is kell tanulnom ezt kezelni, meg kell tanulnom nemet mondani. Nekem is véges az időm, ahogy az energiám is, és azért sokat kivesz az emberből, ha folyamatosan keresik, kérdezik. Az évek alatt megszoktam ezt, és jól is menedzselem, ilyenkor már csak rövid interjúkat vállalok el.

Megszokta a szereplést? Mégiscsak tele van a fotójával az ország.

Még mindig nagyon furcsa érzés, hogy megyek valahol az országban, és jövök magammal szemben egy óriásplakáton.

Kritikusan nézi magát?

Hogyne, szerintem kicsit kancsi vagyok a képen, ami amúgy egy nagyon jó fotó, de különös így látni viszont magam, vagy például az, hogy a tévéreklámokban egyszer csak felbukkanok.

A közönség részéről is nagyobb az érdeklődés?

Egyre többször történik meg, hogy bevásárolok, és csak úgy odaszólnak, hogy gratulálnak, vagy sok sikert kívánnak, szurkolnak, főleg idős bácsik jönnek oda hozzám. Az elmúlt egy-két hónapban ez jelentősen gyakrabban fordult elő, mint korábban, ez nekem még újdonság, de nagyon jó látni, hogy sokakat érdekel az, amit csinálok, hogy követik a munkásságomat. A pápai edzőtáborban kislányok jöttek fotót és autogramot kérni, fantasztikus érzés motiválni őket és kicsit példaképpé válni, még ha csak annyi történik is, hogy valaki miattam hobbiszinten elkezd futni.

Nagyobb lett ezáltal a felelőssége? Nem feltétlenül a teljesítményére gondolok, hanem arra, hogy például hogyan kommunikál a közösségi médiában.

Bevallom, hogy ott az elmúlt időszakban nagyon ellustultam. Passzív felhasználó lettem, mert sokkal inkább a munkára koncentrálok, mint a posztolásra. De van, hogy belelkesülök, olyankor szívesen osztok meg tartalmakat a követőimmel, de ez nálam inkább időszakos.

Hogy alakulnak a napjai a vb startjáig?

Augusztus 19-én költözöm be a csapathoz, addig itthon vagyok Debrecenben. Így nagyon jó, mert fejben és fizikálisan is el tudok bújni kicsit, nyugalomban vagyok, nem kell semmire energiát pazarolni. Ez pedig nagyon fontos ahhoz, hogy tiszta fejjel álljak majd oda versenyezni.

