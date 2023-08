Fantasztikus élmények: megnyílt az atlétikai világbajnokság szurkolói zónája

Augusztus 15-én kedden újabb mérföldkövéhez érkezett a budapesti atlétikai világbajnokság szervezése: a főváros szívében, az Erzsébet téren megnyílt a mindenki számára ingyenes interaktív játszótér, azaz a szurkolói zóna. Akit eddig nem szippantott be a világ idei legnagyobb sporteseménye, az ezek után már garantáltan nem fogja tudni kivonni magát a hatása alól.

Augusztus 15. több szempontból is fontos mérföldkő a négy nap múlva, azaz 19-én kezdődő és augusztus 27-ig tartó budapesti atlétikai világbajnokság szervezőcsapata számára. Ami a hivatalosabb részt illeti, ezen a napon kezdődött meg a versenyen szereplő sportolók, edzőik és valamennyi hivatalos stábtag akkreditációja, mától már csak a nyakba akasztható fényképes kártyával lehet belépni a vb helyszíneire. Ami pedig a kevésbé hivatalos részt illeti: Budapest szívében, az Erzsébet téren megnyílt a szurkolói zóna!

A szurkolói zóna veszélyes dolog, mert könnyű nagyon elrontani, viszont, amilyen egyszerűen kivitelzhetőnek tűnik, olyan nehéz egy igazán jó helyszínt létrehozni. Nos, a világ idei legnagyobb sportrendezvényének magyar szervezőbizottsága ezúttal sem hibázott: az óriási keréktől egy kőhajításnyira, a főváros híres szórakozóhelyének, az Akvárium Klubnak a tetején kialakított helyszín tökéletes a maga nemében. Erről személyesen is meggyőződhettünk a nem annyira hivatalos megnyitón.

Tudniillik ezúttal nem csak a 110 méteres gátfutásban vb-bronzérmes Baji Balázs, de a világbajnokság kormánybiztosa, Schmidt Ádám is sportruhában jelent meg, míg a szervezésért felelős Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója, Németh Balázs is félretette a máskor kötelező komolyságot, és együtt mókázott a játékokat és sporteszközöket kipróbáló gyerekekkel, meg persze a vb kabalájával, az ennél kötöttebb programokból is simán show műsort kreáló YouHuúval.

Mint azt Schmidt Ádám az Origónak a bejárás után elmondta, a szurkolói zóna kialakítása egyáltalán nem szerepel a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics, WA) rendezési igényei között, ezt a magyar szervezők mintegy "önszorgalomból", de korántsem önös érdekekből alakították ki.

"Nem csak ezzel a hellyel, az egész esemény, mármint a világbajnokság szervezésének filozófiájával összhangban van, hogy minél több aktivitással bírjuk rá az embereket, hogy sportoljanak. Az pedig, hogy én sportruházatban vagyok itt, valahol egy hitelességi kérdés is, hogy ne csak beszéljen róla az ember, hanem mutassa meg, hogy ő is tud futni, ugrani - mondta az államtitkár, aki valóban így is tett. Megmutatta, hogy a kosárlabdapályán eltöltött évekből még maradt némi rugó a lábában, és síkfutásban is ki mert állni Baji Balázzsal szemben, aki előzékenyen megmutatta neki, hogy is működik a rajtgép.

Merthogy ezeket mindet ki lehet próbálni. Ugyanolyan rajtgépből kilőni, mint a világsztárok, az időt pedig ugyanolyan, a tévéből jól ismert SEIKO óra méri a pálya végén. Meg lehet mérni a súlypont emelkedést, ki lehet próbálni, milyen érzés olyan magasban lenni - 622 centiről beszélünk - mint Armand Duplantis, a rúdugrás svéd géniusza. Lehet célba dobni, VR-szemüvegben futni a 100 métert, vagy éppen magasugrani, futópadon kipróbálni, hogy milyen érzés akár csak percekig 21 km/h sebességgel futni, amit a világ legjobb maratoni futói közel két órán tudnak tartani. A futópadok mögött kialakított, kis labdákkal megtöltött gödörbe bezuhanni pedig külön élmény, amit még Németh Balázs sem hagyott ki!

"A nemzetközi szövetségnek valóban nem volt elvárása, hogy legyen szurkolói zóna. Mi viszont szeretnénk minél több hinofitársunkat megszólítani, jöjjenek le ide, vegyék át a világbajnokság hangulatát, egy kicsit próbáljanak meg sportolni is. És bízunk benne, hogy minél több élményt gyűjtenek, annál mélyebb emlék lesz ez az életükben" - folytatta Schmidt Ádám.

A szurkolói zóna mindenki számára ingyenesen látogatható, a kapuban ülő önkéntesek nem jegyet kérnek, csupán felvilágosítást adnak, segítenek minden érdeklődőnek. A fan zone a versenyekhez igazítva reggel-délelőtt nyit, és minden nap este 10-ig várja az érdeklődőket, akik nem maradnak le a versenyekről sem, hiszen az M4 közvetítéseit nyugágyakból, babzsákfotelekből tudják követni egy óriáskivetítőn. Ha éppen nincs közvetítés, akkor pedig DJ-k gondoskodnak a hangulatról.

Nagyon fontos, hogy a szurkolói zónában nem csak a vb-hez kötődő ajándéktárgyakat - póló, pulcsi, sapka, vászontáska stb. - lehet kapni, hanem belépőt is lehet venni a Nemzeti Atlétikai Központban zajló versenyekre.

"Nem sok, de azért van még jegy, és mi terémszetesen nagyon örülünk annak, ha valaki itt kedvet kap a vb-hez, majd jegyet vesz és kilátogat a stadionba is. Fontos, hogy nem csak a stadionba várjuk a vendégeket, hanem az azt körülvevő sportparkba is, ahol ugyancsak egész napos programokkal koncertekkel és aktivitásokkal várjuk az embereket. Nem egy olyan sporteseményt szeretnénk, ahol az emberek megveszik a jegyet, megnézik a versenyt és hazamennek. Ennél sokkal többet, igazi élményt szeretnénk adni" - zárta az államtitkár hozzátéve, mintegy egymilliárd ember fogja látni Budapest szépségeit az utcai versenyek során.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.