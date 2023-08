A korábbi világbajnok és világcsúcstartó magyar futó is ott lesz az atlétikai világbajnokságon

Nem csak a pályán találkozhatunk sztárokkal és nagy bajnokokkal az augusztus 19-27. között sorra kerülő budapesti atlétikai világbajnokságon, hanem akár az önkéntesek között is.

A korábbi ultrafutó világklasszis, a fénykorában 100 kilométeren, 100 mérföldön, valamint a 24 és a 48 órás távon is a legjobbak közé számított, amint elindult az önkéntesek toborzása, azonnal jelentkezett.

"Úgy éreztem, ez nekem is szól, amikor elkezdték toborozni az önkénteseket a budapesti világbajnokságra. Az atlétikába ugyanis az ultrafutás is beletartozik és a rokonok között a segítség természetes... A média területre kértem magam és most már ott vagyok, hiszen szombattól kinyitott a médiasátor. Találkoztunk már japánokkal, olaszokkal, ám egyre többen érkeznek, hiszen már csak pár nap van a világbajnokság nyitányáig" - mondta el a Zaol.hu, Zala vármegyei online lapnak.

Bérczes Edit számára nem újdonság az önkénteskedés, hiszen már az 1996-os atlantai olimpián is belekóstolt ebbe a feladatba, akkor tolmácsként segített a rendezőknek.

"Német, orosz, francia és magyar nyelvre kellett tolmácsolnom, természetesen az angolt sem kihagyva és ott ismerkedtem meg Tóth Sándor mesteredzővel, aki később az edzéseimet irányította. A magyar delegáció tagjaként a békéscsabai szakember a maratonisták, valamint a gyalogló Rosza Mária és Urbanik Sándor szereplését segítette. Az 1996-os évet a Georgetown Egyetem ösztöndíjasaként töltöttem az Egyesült Államokban, ahol abban az évben tíz maratont teljesítettem - mondja, hozzátéve, hogy ez a teljesítmény akkor nagy figyelmet keltett. Atlantában ismerkedett meg később edzőjével, a magyar maratoni futókat és gyaloglókat felkészítő békéscsabai Tóth Sándorral, akinek irányításával a következő évben megnyerte a legendás Bécs-Budapest Szupermaratont.

Azt sajnálja, hogy habár a nemzetközi szövetség (World Athletics, WA) nyilvántartja a 100 kilométeres futás eredményeit, sokan mégsem sorolják az atlétikai versenyszámok közé. Amikor korábbi csúcsairól, rekordjairól kérdezik, szerényen csak így felel Bérczes Edit:

Ezt a csodát kívánom a World Athletics Budapest 23 atlétikai világbajnokság résztvevőinek, nézőinek, rendezőinek és önkéntes kollégáimnak is.

