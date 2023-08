Elképesztő hangulat: megtöltötték a rajongók a budapesti atlétikai vb szurkolói zónáját

Bár csak szombaton lesz az ünnepélyes megnyitó, a világbajnokság helyszínei közül több már megnyitott és a hivatalos programok is elkezdődtek. A szurkolói zónában elindult a vb élményforgataga, az edzőpályákon az atlétika hazai és nemzetközi szuperhősei elkezdték az edzéseket, a hatalmas érdeklődésre való tekintettel megnyílt a vb belvárosi jegyirodája, kedd este pedig a Nemzetközi Atlétikai Szövetség is megtartotta azt a díszvacsorát, ami szimbolikusan is jelezte: Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye elkezdődött.