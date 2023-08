Aki a legjobb 16 közé tud jutni, az a világ legjobbjai közé tartozik

Spiriev Attila, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) korábbi sportigazgatója szerint megvannak a szombaton rajtoló budapesti világbajnokság esélyesei, de senki sem lehet biztos a győzelemben, ezért minden számban izgalmas versenyre számít.

A sportszakmai vezető az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában kedden elmondta, hogy a Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Programmal mertek nagyot álmodni, de a magyar atléták még az általuk kitűzött célt is megduplázták.



Amikor ezt az egészet elindítottuk, akkor a program vezetője, Deutsch Péter azt mondta, merjünk nagyot álmodni. Korábban ebben az évszázadban 11-16 közötti atléta létszám indult a világbajnokságon, mondjuk azt, hogy mi 20-25 versenyzőt szeretnénk, és ha nagyon jól mennek a dolgok, akkor akár 30 fölé is kerülhetünk. Ebből az lett, hogy alanyi jogon, tehát ha bárhol a világon rendeznék ezt a vb-t, 32 magyar kvalifikálta magát - hangsúlyozta Spiriev, majd hozzátette, hogy rendező országként további versenyzőket is benevezhetett a MASZ, akiket a nemzetközi szövetségnek (WA) kellett jóváhagynia, így összesen 49 egyéni versenyszámban indulhatnak magyar atléták.

A szakvezető arról is beszélt, hogy az elmúlt tíz évben folyamatosan zajlik a sportág újjáépítése, ezért sportszakmai szempontból a 2028-as ötkarikás játékokat tűzték ki célul azoknak a fiatal tehetségeknek, akik a korosztályos versenyeken jelenleg sikert sikerre halmoznak.



Közel húsz érmet szereztek az atlétáink az idei utánpótlás kontinensviadalokon, ők addigra már abba a korba érnek, hogy egy igen erős, és talán már akkor érmekben, döntős helyezésekben is értelmezhető szereplést tudjanak majd produkálni - fogalmazott.