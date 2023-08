Világsztárokkal, teltházas lelátókkal és szórakoztató programokkal indul a budapesti atlétikai vb

Már tényleg minden készen áll arra, hogy a Nemzeti Atlétikai Központban és az utcai versenyek helyszínén, vagyis a Hősök terén és a belvárosban elkezdődjön Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, az atlétikai világbajnokság. Egy nappal a 9 napos verseny kezdete előtt a szervezőbizottság sajtótájékoztatón mutatta be a világbajnokságra teljesen berendezett és felkészített Nemzeti Atlétikai Központ versenypályáját, valamint a Medal Plazat.

Alig egy nap maradt hátra a budapesti atlétikai világbajnokságig, az ünnepélyes megnyitó előtt pedig a szervezők ízelítőt adtak a vb hangulatából, ugyanis esemény egyik érdekessége volt, hogy közben a versenypályán edzést tartottak a világbajnokságon részt vevő atléták.

Schmidt Ádám, az atlétikai világbajnokság kormánybiztosa nyitóbeszédében elárulta, hogy „mindenki, és minden világbajnoki üzemmódban van már".

Mind a Nemzeti Atlétikai Központ, mind a kísérő helyszínek, vagyis a bemelegítőpálya, a két edzőpálya, a belvárosi helyszínek és a szurkolói zóna is készen áll arra, hogy holnap megkezdődhessen a világbajnokság. A kezdetektől fogva hangsúlyoztuk, hogy szeretnénk, ha ez egy különleges világbajnokság lenne, és azt szeretnénk, hogy a kilátogatók felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak. A szervezés során lépten-nyomon igyekeztünk olyan új ötletekkel előállni, amelyek mind ezt a célt szolgálják a versenyhelyszíneken és a szurkolói zónában. Mindenkit arra bíztatok, hogy már az első naptól jöjjön, és ünnepeljük együtt kilenc napon át a sportok királynőjét" – mondta Schmidt Ádám, hozzátéve, hogy a világbajnokság nem csupán erről a kilenc napról szól, hiszen az ilyen nemzetközi sporteseményeknek hosszú távú hatása lehet. - "Remélem, hogy az itt tapasztalt életre szóló élményeknek hála minél többen kezdenek majd el rendszeresen sportolni" – tette hozzá.

Augusztus 19. és 27. között 202 ország több mint 2100 versenyzője méri össze az erejét. Az atlétikai szuperhőseinek heroikus küzdelmeket és talán több új világcsúcsokat is ígérő versengését számos látványos elem teszi majd teljessé.

"A 2023-as atlétikai világbajnokság szervezőbizottsága készen áll a kezdésre. Egy nap múlva, szombat reggel 8 óra 50 perckor történelmi pillanat lesz, amikor elsőként dörren a rajtpisztoly Magyarország és az egész Közép-Európai régió eddigi legnagyobb sporteseményén. Egészen biztos vagyok benne, hogy az elmúlt egy évben elvégzett munkának meg lesz az eredménye, és tökéletes világbajnokságot fogunk rendezni. Mindent megtettünk és meg fogunk tenni azért, hogy már az első napon nagyon jól érezze magát az a kétszer 35 ezer néző, akik kilátogatnak a vb délelőtti, majd esti programjára. Azt gondolom, hogy ez egy olyan csoda, amit tényleg mindenkinek látnia kell. Egészen elképesztő élmény azt megmutatni egymilliárd embernek és az egész világnak, hogy Magyarország egy jó hely, és Budapest képes arra, hogy megrendezze a vb-t" – fogalmazott Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy péntek este 23 óráig tart a jegymaraton, vagyis a vb online értékesítési felületén az esti programokra 50 százalékos kedvezménnyel, a délelőttiekre pedig 2023 forintért még lehet jegyeket vásárolni.

A szervezők több érdekességgel is készülnek a világbajnokságra, az egyik ilyen az az impozáns, 14 LED kijelzőből álló kapu, amelyen keresztül mutatják majd be a pályára lépő kiválóságokat. A sportolókat azonban nem versenyszituációban, hanem a személyiségükre jellemző gesztusokkal mutatják majd be, márpedig hasonló felvezetésre korábban még nem volt példa az atlétikai vb-k történetében.

A versenyek alatt a vb kabalafigurája, vagyis Youhuu, a rackajuh is kiemelt szerepet fog kapni, így vélhetően a legváratlanabb pillanatokban számíthatnak szórakoztató vagy éppen akrobatikus elemekkel tarkított jelenetekre a stadionban résztvevők. A vb programeleme lesz még, hogy a műsorszámok között élőzenekar játszik majd, illetve egy mozgó DJ fog a nézők között járkálni, és kiváló zenét szolgáltatni.

A sajtóeseménynek két meglepetés vendége is volt, ugyanis a vb két kommentára, Hajdú B. István és Méhes Gábor a kommentátor állásból jelentkezett be és köszöntötte a résztvevőket, a 9 napos esemény alatt pedig számos információkkal látják majd el a stadion közönségét.

Egyedülálló lesz a vb abban a tekintetben is, hogy az éremátadás a stadionon kívül, a sportparkban, a medálplázában lesz, ahol egész napos programmal, élő koncertekkel szórakoztatják majd a nézőket. Itt az egyik műsorvezető Petúr András lesz, aki elmondta, hogy a medálpláza a délelőtti és az esti program között is nyitva lesz, vagyis egészen éjfélig tartanak majd a szórakoztató programok. Többek között fellép majd a Margaret Island, Lotfi Begi, a Hősök, Ivan & he Parazol, a Parno Graszt és Yamina is. Ezen kívül a sportparkban különféle aktivitások is várják az érdeklődőket, többek között az atlétika legalapvetőbb számait is ki lehet próbálni.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.