Szenzációs hangulatban, elképesztő magyar teljesítményekkel kezdődött a budapesti atlétikai vb

A budapesti atlétikai világbajnokság nyitónapjának csúszással induló délelőtti programjában máris megrendezték az első éremosztó versenyszámot, a Nemzeti Atlétikai Központban pedig szép magyar selejtezős sikerekkel indult el Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye.

A 19. atlétikai vb Budapest belvárosában kezdődött volna el a férfiak 20 kilométeres gyaloglásával. A riasztó esőfelhők és villámlások miatt veszélybe került az eredeti kezdési időpontban elindított rajt, és végül az 50 induló – köztük Helebrandt Máté – számára két órával elhalasztották a rajtot. Ez valóban szükséges volt, ugyanis a Nemzeti Atlétikai Központ felől hamar a Hősök teréhez értek a sötét felhők és az ömlő esővel párosuló vihar, így az eredeti tervek szerint hatalmas esőben kellett volna gyalogolniuk az atlétáknak, így viszont 10:50-től szárazabb körülmények között rendezték meg a vb első éremosztó számát.

A gyaloglóknál végül a japán Ikeda Koki egészen 15 kilométerig az élen haladt, ám ezután nagyon elfáradt, így végül a legjobbak közé sem került be: 15. lett csupán. A győztes végül a spanyol Álvaro Martín lett a svéd Perseus Karlström és a brazil Caio Bonfim előtt. Helebrandt Máté végig a 30. hely környékén futott, ám a hajrában feljebb tudott zárkózni, és a 23. helyen zárt új egyéni csúccsal, 1:21:16-os időeredménnyel.

Délelőtt 10 órakor döntöttek arról, hogy a némileg csillapodó vihar és az egyre világosabb ég ellenére a Nemzeti Atlétikai Központban is csúsztatni kell a programot, így végül valóban a gyaloglás volt az első versenyszám, míg a világbajnokság stadionbeli eseményei 11:30-kor, a férfiak súlylökésének selejtezőjével kezdődtek el, a 37 fős mezőnyben Tóth Balázzsal. A 23 éves magyar atléta 17,37 m-es dobással kezdett, majd egy érvénytelen kísérlet után 17,27 m-rel zárt, így 35. lett és nem jutott döntőbe. A magyar származású, amerikai színekben induló Joe Kovacs viszont elsőre megdobta a 21,40 m-es selejtezőszintet, így bejutott a fináléba, ahogy a legnagyobb esélyesek közül egyedül csupán a szintén amerikai, tavaly vb-bronzérmes Josh Awotunde betlizett a három sorozat mindegyikében.

Szinte a súlylökéssel egy időben a hétpróba is elindult, az első szám (100 méteres gátfutás) első futamában pedig máris Krizsán Xéniának szurkolhatott a közönség. A magyar atléta óriási buzdítás közepette, 13:48-as idővel, idei legjobbjával, másodikként zárt. A következő futamban Nemes Rita is rajthoz állt, ő 13:63-mal futamhatodikként végzett. Összesítésben végül Krizsán a 9., Nemes a 17. helyen zárta a versenyszámot, amely hármas amerikai sikert hozott.

Az első magyar váltó, amely fináléba kerülésért harcolhatott, a 4x400 méteres magyar váltó volt, amelyet Molnár Attila, Kéri Bianka, Wahl Zoltán és Molnár Janka képviselt. Molnár Attila az első helyen adta át a botot, Kéri Bianka és Wahl Zoltán után pedig a negyedik legjobb volt a magyar váltó. Molnár Janka végül óriásit csatázott a riválisokkal az utolsó körben, és egy új országos csúccsal, 3:14,08-cal meglett a futam ötödik helye, azaz még lehetett reménykedni a döntőben is! A magyar döntős szerepléshez a második futamban ennél az időnél kellett, hogy gyengébb legyen a negyedik helyezett ideje. Ez végül sajnos nem sikerült, így a magyar vegyesváltó a 10. helyen zárta a világbajnokságot.

A férfiak 3000 méteres akadályfutásában a 22 éves Palkovits Istvánért a második előfutamban lehetett drukkolni. A szám U23-as Európa-bajnoka végig együtt futott a többiekkel, a fülsüketítő buzdítást ő is megkapta a magyar közönségtől, egy ideig az élen is állt, ám végül nem sikerült a döntőt jelentő legjobb öt helyezett között zárnia: Palkovits a futamában 7., összesítésben 26. lett a 8:29,37-es időeredményével.

A hétpróbázók a délelőtti program végére a magasugró-szőnyegekhez tértek vissza a második versenyszámukra. Nemes Rita és Krizsán Xénia is magabiztosan, hibátlanul kezdett. Nemesnek ezután gondja akadt a 171 cm-es magassággal, de miután harmadszorra átugrotta a lécet, a 174 cm-t és a 177 cm-t rögtön elsőre teljesíteni tudta – a 180 cm viszont már nem sikerült. Krizsán eközben 174 cm-ig hibátlan teljesítménnyel jutott el, majd az idei legjobbját jelentő 177 cm-t is sikerült átugrania, így ugyanolyan eredménnyel zárt, mint Nemes. Összesítésben a második szám után Krizsán a 10., Nemes a 14. helyen áll.

Délután egy órakor a férfi kalapácsvetők egyik fele is megkezdte a selejtezőt, az A csoportban ott volt a világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes Halász Bence is. A 26 éves atlétán már a bemelegítés során is látszott a jó forma, majd rögtön az első kísérletével 78,13 m-ig jutott, azaz teljesítette a selejtezőszintet, így bejutott a vasárnap esti fináléba a magyar kalapácsvető!

A futópálya és a távolugrógödör sem maradt azonban érintetlen kora délután. A férfi sprinterek is bemutatkoztak, a 100 méteres síkfutás első előselejtező-futamában rögtön Boros Bencével. A 26 éves magyar atléta 10,70-es időeredménnyel a második lett a futamban, ami azt jelentette, hogy azonnal bebiztosította a helyét a szombat esti előfutamokban! A nők 1500 méteres síkfutásában pedig Vindics-Tóth Lili Anna képviselte a magyar színeket, aki 4:11,08-as idővel egyéni csúcsot futott, így végül a 49. helyen végzett.

A távolugrók között a nők kezdték meg a versenyt, a selejtező mezőnyében Bánhidi-Farkas Petra és Lesti Diana is szerepelt. Lesti egy 625 cm-es kísérlet után belépett, majd harmadikre sem javított, így a 31. helyen zárt; Bánhidi-Farkas pedig 637 cm-rel nyitott, majd ez maradt a legjobbja is, ezzel összesítésben 27. lett és szintén nem jutott be a fináléba.

A délelőtti program zárásaként a férfi kalapácsvetés selejtezőjének B csoportja lépett dobókörbe, a mezőnyben két magyarral. Rába Dániel idei legjobbját érte el, és a 73,17 m-es eredményével 15.-ként zárt összesítésben, míg Varga Donát két érvénytelen kísérlet után 72,02 m-re hajította a kalapácsot, amellyel 25 helyen végzett, és Rábához hasonlóan szintén nem jutott be a fináléba.

Az esti program a hivatalos megnyitóval 18 órakor kezdődik, a versenyszámokra 19 órától kerül sor.

