Világrekord, kiváló magyar eredmények és holland tragédiák: elképesztően alakult az este az atlétikai vb-n

Az őrült légkört produkáló több tízezer néző a futó-, ugró- és dobószámokban is óriási izgalmakat és drámát láthatott a budapesti atlétikai világbajnokság nyitónapjának esti programjában. Az ünnepélyes megnyitó után három finálét is rendeztek a Nemzeti Atlétikai Központban, de számos egyéb versenyszámra is sor került, a többségükben magyar résztvevővel.

A 19 órakor induló események a férfiak 1500 méteres síkfutással kezdődtek el, ahol rögtön az olimpiai bajnok Jakob Ingebrigtsen is bemutatkozott egy kiváló eredménnyel. A harmadik előfutamban aztán Szögi Istvánnak is szurkolhatott a majdnem teltházas közönség. A 27 éves magyar középtávfutó a szurkolók hangos buzdítása közepette az egyéni legjobbját megközelítve, 3:37,57-es idővel nem került a továbbjutást érő helyek közé, összesítésben végül a 32. pozícióban zárt.

A program elején a hétpróbázók is megmutatták magukat, Nemes Rita és Krizsán Xénia számára a harmadik versenyszámmal, a súlylökéssel folytatódott a világbajnokság. Mindketten a gyengébb egyéni csúccsal rendelkezők csoportjában kaptak helyet, de Krizsán rögtön egy nagyszerű, 14,18 m-es kísérlettel nyitott, amivel a harmadik számában is megjavította az idei legjobbját. Másodikra és harmadikra ezen már nem sikerült javítania, ahogy Nemes is az első sorozatban érte el a 12,97 m-es legjobbját. A súlylökés után Krizsán összesítésben a 9., Nemes a 17. pozícióban állt, és egy rövid pihenő után a 200 méteres síkfutás is még várt rájuk szombat este.

Addig azonban több versenyszámra is sor került a Nemzeti Atlétikai Központban. A férfi hármasugrás selejtezőjében a címvédő Pedro Pichardo hiányában nagy verseny zajlott a továbbjutásért, a mezőnyben Szenderffy Dániellel. A 24 éves magyar atléta 15,83 m-es egyéni csúcsot ért el júniusban, szombaton pedig már az első kísérletével 15,18 méterig jutott. Szenderffy másodszorra belépett, harmadikra viszont még tudott javítani, így végül 15,38 m-es eredménnyel, 29.-ként fejezte be a világbajnokságot.

A világ leggyorsabb atlétái is bemutatkoztak szombat este, a férfiak számára ugyanis a délelőtti előselejtező után este az előfutamokat rendezték meg. A negyedik futamban a délelőtt 10,70-es idővel továbbjutó Boros Bence is szerepelt, aki hatalmas mosollyal vette tudomásul neki kijáró örömujjongást, majd megismételte a korábbi időeredményét, ám ezúttal a 10,70 nem ért továbbjutást. Az ő futását megelőzően az amerikaiak már felemás eredményeken voltak túl: Noah Lyles 9,95-ös időt repesztett, ám a nemzeti bajnok Cravont Charleston óriási meglepetésre nem jutott tovább. A tengerentúiiakat azonban később megnyugtathatta, hogy a legutóbbi két vb győztese, Christian Coleman, valamint a címvédő Fred Kerley (egy hosszadalmas várakozás, majd két, futambeli kiugrás ellenére) szintén 10 másodpercen belülre került. Végül összesen hatan lépték át az álomhatárt – a legjobb idővel, 9,86-tal a jamaicai Oblique Seville kvalifikálta magát az elődöntőbe.

A 100-as előfutamok után a férfi sprinterek helyét a futópályán átvették a hétpróbázók, ugyanis következett a 200 méteres versenyszám. Krizsán Xénia az első futamban (a változatosság kedvéért) az idei legjobbját futotta 25,16-tal, majd a második futamban Nemes Rita is hasonlóan teljesített, ő 25,04 másodperccel zárt. A zárónapot így összesítésben Krizsán a 12., míg Nemes a 17. pozícióban várhatja.

A férfi diszkoszvetők két csoportban hajtották végre a selejtezőiket. Itt a magyar színeket Szikszai Róbert a későbbi, B csoportban képviselte, miután az A csoportban senkinek nem sikerül megdobnia a 66,50 m-es selejtezőszintet – mint kiderült, végül a második szakaszban sem tudta senki e fölé vetni a diszkoszt. Szikszai elsőre 60,64 m-rel mutatkozott be, majd két érvénytelen kísérletet produkált, így a 30. helyen végzett.

A szombat esti program végére három döntőt hagytak a szervezők, ezekből először a férfi súlylökők léptek dobókörbe. A legnagyobb esélyes, Ryan Crouser rögtön bekezdett egy hatalmas, 22,63 m-es kísérlettel, amit senki meg sem közelített kezdetnek, majd másodikra az amerikai a saját világbajnoki csúcsát is megjavította a 22,98 m-es lökésével. Végül Crouser maradt befoghatatlan, utolsóra ráadásul tovább, 23,51 m-re javított, amivel 5 cm-re közelítette meg a világcsúcsát, így összesen három olyan kísérlete is volt, amivel világbajnok lett volna. Mögötte a honfitársa, a magyar származású Joe Kovacs vívott csatát a dobogóért két új-zélandival és az olasz Leonardo Fabbrival, és végül a szigetországiak csalódhattak: Fabbri lett az ezüst-, Kovacs pedig a bronzérmes.

A női 10000 méter az egyike volt azon kevés versenyszámnak, amelyben nem indult magyar atléta – rögtön az első este ennek a számnak a fináléját is megrendezték. Sokáig a finn Camilla Richardsson diktálta a tempót, de a hajrára az esélyes etiópok és kenyaiak vették át az irányítást, és próbálták leszakítani Sifan Hassant. Ez azonban nem sikerült, így amikor a holland atléta átvette a vezetést, úgy tűnt, legyőzhetetlennek bizonyul. Ám a célegyenesben Gudaf Tsegay mellé ért, és őrült sprint vette kezdetét, amely drámai módon végződött: 20 méterrel a cél előtt Hassan elvesztette az egyensúlyát és elesett, így végül csupán 11.-ként zárt, míg Tsegay két honfitársa előtt megnyerte a világbajnoki címet.

A nap zárásaként a 4x400 méteres vegyes váltóra került sor, amelynek a döntőjéről épphogy lemaradt a délelőtt új országos csúcsot teljesítő magyar egység. A fináléban kilenc váltó vett részt az olimpiai bajnok lengyelek sikeres óvása után, és óriási izgalmakra volt kilátás. Az amerikaiak és a hollandok kezdtek a legjobban, az első férfi és az első női versenyző után bő egy másodperc volt az előnyük a harmadik britekkel szemben. Miután az utolsó váltás is jól sikerült, biztosra lehetett venni, hogy Femke Bol Hollandiát vezeti győzelemre, ám akárcsak Hassan, ő is elvesztette az egyensúlyát közvetlenül a cél előtt és elesett. Így az Egyesült Államok 3:08,80-as világcsúccsal lett világbajnok a britek, és a végül a bronzérmet a harmadik hely ellenére nem megszerző hollandok előtt – ugyanis a váltóbot Bol nélkül berepült a célba, így hivatalosan Hollandia nem fejezte be a versenyt, és a csehek lettek a bronzérmesek. Ennél izgalmasabbra aligha sikeredhetett volna az első nap esti programja.

Az atlétikai vb vasárnap reggel 7:15-kor, a női 20 kilométeres gyaloglással folytatódik, míg a Nemzeti Atlétikai Központban 9 órakor kezdődik az augusztus 20-ai program.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.