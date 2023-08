A szervezés után a magyar sportolók is világhírűvé váltak a fantasztikus eredményeikkel

A budapesti atlétikai világbajnokság második napjának délelőtti programjában 11 magyar sportoló szerepelt. Az óriási hőségben, de szenzációs hangulatban megrendezett versenyeken közülük Molnár Attila érte el a legnagyobb bravúrt, aki országos csúccsal jutott be a 400 méteres síkfutás fináléjába; de Takács Boglárka is továbbjutott 100 méteren, és mellettük is több egyéni vagy idei legjobbat produkáltak a hazai atléták. Több izgalmat és meglepetést is hozott a vasárnap délelőtt, így jól szórakozhatott a kilátogató több tízezer néző.

A szombati viharnak nyoma sem volt Magyarország nemzeti ünnepének reggelén, így a Hősök teréről verőfényes napsütésben indulhatott el a női 20 kilométeres gyaloglás mezőnye 7 óra 15 perckor. A versenyt a spanyol María Pérez nyerte, aki 15 kilométernél lépett el az élmezőnytől, és onnan folyamatosan növelte az előnyét a célig. Mögötte az ausztrál Jemima Montag és a verseny korai szakaszában egyszer a földre eső, olasz Antonella Palmisano fért fel a dobogóra. A magyarok közül Oláh Barbara a 34., Madarász Viktória a 35. helyen zárta a versenyszámot.

A Nemzeti Atlétikai Központban ugyan csupán a gyaloglás végeztével, 9 órakor kezdődött el a program, de már két órával a kezdés előtt több százan álltak a főbejárati kapuk előtt. Akik pedig már bejutottak, azok a stadion melletti szurkolói parkban tölthették el élvezetesen az időt, vagy a sátrakban bújhattak el a már a reggeli órákban is erősen tűző nap elől.

Mire a női diszkoszvetés selejtezőjének A csoportjával elindultak a stadionbeli események, ezrek foglalták el a helyüket a lelátókon. A szurkolók pedig nem csupán Kerekes Dórának és a többi atlétának szurkolhattak, hanem az ünnepi légiparádéra készülő helikoptereket is megcsodálhatták a Nemzeti Atlétikai Központ felett. Kerekes 54,41 m-es dobással kezdett, majd 53,44 m-re, végül 52,99 m-re vetette a diszkoszt, így nem jutott be a fináléba.

Fél tíz után már a távolugrógödörre és a futópályára is megérte figyelni, ugyanis hétpróbázók ötödik száma és a a női 400 méteres síkfutás előfutamai is elkezdődtek. A magyar hétpróbázók közül távolugrásban Nemes Rita 629, Krizsán Xénia 630 cm-ig jutott. Így Krizsán az ötödik számában is megdöntötte az idei legjobb eredményét, és a 8. helyre zárkózott fel összetettben, míg Nemes a 12. pozícióból várhatta a gerelyhajítást.

A női 400-as mezőnyből hiányzott a korábban gátas, de a sík felé is kacsingató Sydney McLaughlin-Levrone, valamint a szombati vegyes váltóban 5 méterrel a cél előtt orra eső Femke Bol, de így is bőven akadtak világsztárok – igaz, közülük Shaunae Miller-Uibónak nem sikerült a továbbjutás. A magyar szurkolók pedig Rapai Fanniért is szoríthattak, aki a negyedik előfutamban óriási, 52,73-as egyéni csúccsal hetedikként zárt. Az ovációt elcsendesítette a világbajnok Britton Wilson, aki a célbaérés után a földre rogyott és kerekesszékben kellett leszállítani a pályáról.

A nők után a férfiak is bemutatkoztak egy körön, rögtön az első előfutamban Molnár Attilával, aki óriási bravúrt ért el: 44,84-es országos csúccsal harmadik lett, ezzel pedig automatikusan bejutott az elődöntőbe!

A sík előfutamok után felkerültek a gátak is a pályára, de a táv maradt 400 méter: a férfiak előfutamai következtek, a mezőnyben Bánóczy Árpáddal. A 20 éves magyar atléta az utolsó előfutamban kapott helyet, amelyben egy nagyszerű, 50,31 másodperces egyéni csúcsot ért el, amellyel nyolcadik lett a futamában.

A magasugrószőnyegeket is fel kellett helyezni a stadionban vasárnap délelőtt, ugyanis a férfiak számára megrendezték a selejtezőt ebben a versenyszámban. A magyar színeket Török Gergely képviselte, aki 214 cm-en elsőre átjutott, ám az egyéni csúcsához közeli 218 cm-rel már meggyűlt a baja, így ezen a magasságon fejezte be a világbajnokságot. Talán még Töröknél is nagyobb hangulat fogadta a holtversenyben olimpiai bajnok Gianmarco Tamberit, aki minden egyes ugrásánál vastapsot és ovációt kapott, ám végül az olasznak így is nagy gondot okozott a fináléba kerülés – de az utolsó ugrásával sikerült.

A délelőtti program utolsó óráiban a célegyenesre szegeződtek a szurkolók szemei, hiszen előbb a női 100 méteres síkfutás, majd a férfi 110 méteres gátfutás előfutamai következtek. A női sprintereknél az idén remeklő Takács Boglárka a vb-k történetében első magyarként képviselte az országot ebben a számban. Takács pedig ki is használta a jó formát és a közönség buzdítását, és

4 századra megközelítve a 11,14 másodperces országos csúcsát továbbjutott az elődöntőbe!

A férfi gátfutók között Szeles Bálintért rögtön az első előfutamban szurkolhatott a stadion, és a 24 éves atléta a 13,58 másodperces egyéni csúcsát megközelítve nyolcadikként zárta a futamát.

A sprinterek mellett kora délután a hétpróbázók is folytatták a kétnapos programjukat. A gerelyhajításban két csoportra osztották a mezőnyt, és mindkettőben egy-egy magyarért lehetett szurkolni. Az A csoportban Nemes Rita másodjára az idei legjobbját jelentő 44,68 méterre hajította el a szert, amivel megőrizte az esélyét arra, hogy egy jó esti 800 méterrel akár a legjobb tíz között fejezze be a világbajnokságot.

A B csoportban Krizsán Xénia pedig szintén az idei legjobbját érte el, a teljes mezőny harmadik legjobb gerelyhajító eredményét érte el 51,23 m-rel, így az összetett hetedik helyére lépett előre, és így várhatja az utolsó számot.

Az egyik legizgalmasabbnak ígérkező esti program 16:35-kor kezdődik el a Nemzeti Atlétikai Központban, benne többek között Halász Bencével és a férfi kalapácsvetés döntőjével, a hétpróba záró versenyszámával, majd zárásként a férfi 100 méteres síkfutás döntőjével.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.