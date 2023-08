Szenzációs ünnep: Halász Bence világbajnoki bronzérmes, Krizsán Xénia vb-negyedik Budapesten!

Magyarország nemzeti ünnepén a délelőtti program után este is varázslatosan teljesítettek a magyar atléták a budapesti atlétikai világbajnokságon. Az előzetesen nagyon várt férfi kalapácsvetés döntőjében Halász Bence új egyéni csúccsal bronzérmet szerzett; a hétpróbázók közül pedig Krizsán Xénia világbajnoki negyedik, Nemes Rita tizedik helyen végzett. E kettő mellett további három számban is finálét rendeztek, így többek között kiderült az is, hogy jelenleg ki a világ leggyorsabb embere, azaz ki a királyszám, a férfi 100 méteres síkfutás idei világbajnoka.

Amikor kialakították a 19. atlétikai világbajnokság menetrendjét, szinte minden magyar atlétikabarát egy etapot emelt ki, amelyet a legjobban vár: augusztus 20-a estéjét. Ugyanis a legnagyobb magyar éremesély és a leglátványosabb versenyszám is erre a néhány órára sűrűsödött össze, hogy aztán este következhessen az ünnepi tűzijáték. Így aztán a nagy hőség ellenére már órákkal az esti program előtt hatalmas, lelkes embertömeg mozgolódott a Nemzeti Atlétikai Központ környékén, az első versenyszám kezdetére pedig nagyrészt megteltek a stadion lelátói.

A program férfi sprinterekkel indult, majd velük is zárult: a 100 méteres elődöntők után néhány órával a döntőre is sor került. Az elődöntők után Noah Lyles tűnt a legnagyobb esélyesnek, az amerikai ugyanis az utolsó métereken már ünnepelve futotta a legjobb időt, 9,87 másodpercet. Ám a nyolc finalistából – akik közé nem jutott be az olimpiai bajnok Lamont Marcell Jacobs és a címvédő Fred Kerley – heten is 10 másodpercen belülre kerültek az elődöntőben, így biztos volt, hogy elképesztő sprint várható 19 óra 10 perctől.

Addig azonban bőven akadt történés a stadionban. Kezdődött ugyanis a női távolugrás döntője (amelyet végül a szerb Ivana Vuleta-Szpanovics nyert meg 714 cm-es ugrással), a futópályán pedig az 1500 méteres síkfutás elődöntőire került sor – előbb a nők, majd a férfiak mezőnyével. A középtávfutók versenyei közben már egyre nagyobb hangulatot generáltak a szurkolók, miután Halász Bence negyed hat körül belépett a stadionba bemelegítés céljából, majd a fél óra múlva kezdődő finálé során már tényleg a többség a férfi kalapácsvetés döntőjére koncentrált.

Az ötszörös címvédő Pawel Fajdek azonnal 80 méteres dobással kezdett, ám Halásznak rögtön volt válasza rá: 80,82 m-re vetette a kalapácst, amivel 10 cm-re megközelítette az egyéni csúcsát, átvette a vezetést és még jobban lázba hozta a közönséget.

Fél szemmel közben a futópályára is megérte odafigyelni, ugyanis a hétpróbázók utolsó száma következett, és 800 méteren az érmekért is nagy csata ígérkezett, valamint Krizsán Xéniáért és Nemes Ritáért is lehetett szorítani. Nemes meg is nyerte a futamát egy egyéni csúcsához közeli idővel, így összetettben a tizedik helyen zárt. Krizsán pedig a második futamban idei legjobbjával harmadik lett. Krizsán ezzel egy ideig úgy tűnt, akár a bronzérmet is megszerezheti, de végül 22 ponttal lemaradva a dobogóról (és 1 ponttal lemaradva az olimpiai szinttől) a csodálatos negyedik pozícióban zárt. Az aranyérmet a brit Katarina Johnson-Thompson nyerte meg, mindössze 20 ponttal megelőzve az amerikai Anna Hallt.

A futópályán a hétpróbázók helyét a férfi 10000 méteres síkfutás döntősei vették át, a szurkolók pedig a verseny elején ismét koncentrálhattak a kalapácsvetésre. Épp jókor: Halász Bence következett a harmadik sorozatban, és egy új egyéni csúccsal, 81,02 m-es dobással megerősítette a vezető helyét, mire a fülsüketítő ujjongás után felharsant a "ria, ria, Hungária"! Néhány perccel később azonban jött a fájdalmas bejelentés, hogy ezt a kísérletét érvénytelenítették, amiért kicsúszott a lába a dobókörből, így maradt a 80,82 m-es eredménye – de a vezető helye így is megmaradt a harmadik sorozat után.

A negyedik után azonban már nem, miután az olimpiai bajnok Wojciech Nowicki egyetlen(!) centiméterrel megelőzte Halászt, aki ebben a sorozatban 80,59 m-ig jutott.

Az ötödik szériában aztán mindkettejüket meglepte a kanadai Ethan Katzberg 81,25 méteres országos csúcsa, amire Nowicki csak részben tudott válaszolni: a lengyel 81,02 m-re javított, így akkor is második lett volna, ha Halász harmadik kísérlete érvényes.

Az utolsó sorozat előtt célba értek a férfi 10000 méter résztvevői, az ugandai Joshua Cheptegei megnyerte sorozatban a harmadik vb-címét is, ám erre alig valaki figyelt a stadionban.

Ugyanis a hatodik sorozat következett kalapácsvetésben, ahol miután senki nem javított, eldőlt, hogy Halász dobogón végez. Végül javítania neki sem sikerült, de ezzel Halász Bence megszerezte az első magyar érmet a világbajnokságon: bronzérmes lett kalapácsvetésben! Nowicki sem tudott aztán javítani, így óriási meglepetésre Katzberg Kanadának szerezte meg a vb-aranyat a számban.

A közönség még nagyban ünnepelte Halászt, amikor már jöhetett is a nap zárószáma, a világ legnézettebb 10 másodperce: a férfiak 100 méteres síkfutódöntője. Végül Lyles nagy hajrával hozta a papírformát, 9,83 másoperccel az élen zárt a botswanai Letslie Tebogo és a brit Zharnel Hughes előtt, akik egyaránt 9,88-at értek el. Ráadásul a negyedik Obique Saville is századra ezt futotta, ám az ezredek alapján a jamaicai leszorult a dobogóról.

A világbajnokság hétfőn 18:40-től folytatódik, amikor az esti programban újabb négy számban osztanak aranyérmet, és összesen három magyar atlétának lehet majd szurkolni.

