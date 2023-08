A fantasztikus Halász Bence szerint bírói hiba áldozatává vált, majd bocsánatot kért a szeretteitől

Halász Bence megszerezte a magyar küldöttség első érmét a budapesti atlétikai világbajnokságon, miután harmadikként zárt a férfi kalapácsvetés döntőjében. A magyar atléta a verseny után edzői, Németh Zsolt és Németh László társaságában adott sajtótájékoztatót a Nemzeti Atlétikai Központban.

Halász rögtön az első dobásával 80,82 méterig hajította a kalapácsot, noha elmondása szerint csupán az volt a célja elsőre, hogy bebiztosítson további öt dobást, azaz a helyét a nyolcfős kisdöntőben. De mint kiderült, úgy érezte, a nagyszerű közönség előtt bármire képes volt vasárnap. A magyar kalapácsvető aztán harmadikra egyéni csúcsot jelentő 81,02 m-t ért el, ám néhány perc után érvénytelenítették a kísérletét.Halász viszont "merne pénzt tenni" arra, hogy érvényes dobást vettek el tőle, ezért reménykedik az óvás sikerességében, noha pozícióváltozást ez nem jelentene.

Az immáron kétszeres vb-bronzérmes atlétát azonban ez a bírói döntés és Wojciech Nowicki negyedik sorozatban elért egy centiméterrel nagyobb dobása sem bizonytalanította el (amely különbség már négy éve, a dohai vb-n is Halász ellen szólt), hiszen évek óta arra készült, hogy koncentrált maradjon és sikerüljön jó eredményt elérnie. Ez pedig meg is valósult Budapesten is, noha tovább javítania már nem sikerült, és a kanadai Ethan Katzberg is túldobta a legjobbját. Halász hozzá is tette, hogy nagyon örül, hogy a családja és a barátai is a helyszínen látták a döntőjét, ugyanakkor elnézést kért tőlük, amiért egyszer sem nézett rájuk a verseny közben, de nem akart kicsit sem kizökkenni.

Halász Bence a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az egyéni csúcs meglétének bizonytalansága ellenére összességében elégedett az eredménnyel, pláne a május-júniusban mutatott formája alapján, de hálás az edzőinek, hogy ismét sikerült jól időzíteniük a formaidőzítést. Ugyanakkor így, hogy nem sikerült a vb-aranyat megszerezni, tovább motiválja őt, hogy vannak még célok előtte bőven a világbajnokságokon is. A 26 éves atléta hozzátette, büszke arra, hogy bizonyította a mentális érettségét, és végig úgy küzdött, akár egy spártai katona.

Halász edzői, Németh László és a vb-ezüstérmes Németh Zsolt is kiemelték tanítványuk szenzációs teljesítményét. Németh Zsolt ki is emelte, hogy pályafutása 10 legnagyobb dobásából Halász (a bemelegítő dobásokkal együtt) 6 darabot is vasárnap délután ért el, ami kiemelkedőnek számít.

Halász Bence a magyar atlétika 15. szabadtéri vb-érmét, egyben a 8. bronzérmét szerezte meg Budapesten, egyben a harmadik magyar atléta lett, aki több világbajnoki dobogóval is rendelkezik.

