Mindenki megdöbbent az Eb-érmes távolugró hasra vetődése után, azonnal mém lett belőle

Dopo tre salti di finale, quinta piazza provvisoria per Larissa Iapichino (6.73m)



Qualche difficoltà nel trovare l'asse di battuta migliore.



Momentaneamente in testa alla gara Ivana Vuleta (ex Španović) , con un salto oltre i 7m (7.05) #Budapest2023 pic.twitter.com/N7rdYgusmZ