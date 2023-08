Mutatjuk, mennyibe kerül a sör és a hot dog az atlétikai világbajnokságon

Már javában zajlik a budapesti szabadtéri atlétikai világbajnokság, ami Magyarország történetének legnagyobb sportrendezvénye, ám ennek ellenére a Nemzeti Atlétikai Központba kilátogató szurkolók a büfékben teljesen baráti árakkal találkozhatnak.

A szervezők korábban többször is jelezték, hogy a szurkolók számára elérhetővé és megfizethetővé szeretnék tenni a vb-t. Ennek kapcsán is vezettek be „ársapkát" a Nemzeti Atlétikai Központ és a belvárosi szurkolói zóna büféiben, így a nemzetközi eseményeken és a fesztiválokon megszokotthoz képest olcsóbban lehet vásárolni. Olyannyira, hogy a rántott csirkemelles és a többsajtos zöldséges szendvics 990 forintba kerül, míg a hotdog, illetve a perec 690 forint, két liter popcornért pedig 590 forintot kérnek. Ami az italokat illeti, fél liter ásványvíz 550, a jegestea 790, az eszpresszó kávé 450, a capuccino 650, fél liter csapolt sör pedig 950 forintba kerül - írja a Magyar Nemzet.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.