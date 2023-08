Hatalmas fordulatok és magyar bravúrok után egy sárgahajú édesanya drámája Budapesten

Hétfőn este három magyar atlétának szurkolhatott a közönség a budapesti atlétikai világbajnokságon: a rúdugró Klekner Hangának az új egyéni csúcsa ellenére nem sikerült a továbbjutás, akárcsak a gátfutó Molnár Jankának, ahogy a 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka is lemaradt a fináléról. A harmadik versenynapon összesen négy döntőre került sor a Nemzeti Atlétikai Központban: a férfi hármasugrók és diszkoszvetők fináléja után kiderült, ki jelenleg világ leggyorsabb női atlétája és férfi gátfutója.

Ugyan a világbajnokságon a hétfői volt az első nap, amikor csak esti versenyekre került sor, már kora délutántól gyűlt a tömeg a Nemzeti Atlétikai Központ környékén. Nem csupán azért, mert szórakoztató programok várta a közönséget a Szurkolói Zónában, de azért is, mert öt díjátadót rendeztek a Medál Plázában – köztük a férfi kalapácsvetését, Halász Bence részvételével.

A 18:40-kor induló programra aztán ez a több tízezer drukker elfoglalta a helyét a lelátókon, és láthatta, ahogy Klekner Hangával a mezőnyben megkezdik a selejtezőjüket a női rúdugrók. Klekner 420 és 435 cm-en is elsőre jutott át, a 450 centiméter pedig másodjára jött össze – a bravúros sikeres kísérlet új egyéni csúcsot jelentett számára. A 460 cm-es magasság már nem sikerült, és mivel több mint tizenkét riváisának igen, így az új egyéni rekord ellenére Klekner nem került be a fináléba. Akárcsak az olimpiai bajnok Katerína Sztefanídi, aki érvényes kísérlet nélkül zárt, ráadásul az egyik ugrásába bele is sérült.

A futópályán a 400 méteres gátfutókon volt a közönség szeme. Előbb a női előfutamok következtek, ahol a korábban a 4x400-as vegyes váltóban is szereplő Molnár Janka 18 századra közelítette meg az egyéni csúcsát, de a 46,21 másodperces idő nem ért továbbjutást. A szám legnagyobb esélyese, Femke Bol hangos holland szurkolás közepette demoralizáló fölénnyel lett a leggyorsabb – úgy, hogy az utolsó gátról lelépve gyakorlatilag csak kocogott.

Következtek a férfiak 400 gátas elődöntői, ahonnan (akárcsak a női 400 méteres síkfutás elődöntőiből) a legnagyobb esélyesek probléma nélkül bejutottak a fináléba – noha Karsten Warholmra még izzasztó pillanatok várnak. Majd az első óra elteltével megkezdődött az első hétfői döntő: a férfi hármasugrók küzdöttek a világbajnoki címért. Végül az egyik legnagyobb esélyes, a jamaicai Jaydon Hibbert az első ugrásánál meghúzódott, így érvényes kísérlet nélkül zárt. Így nyitva maradt a győztes kiléte, amelyet végül a Burkina Faso-i Hugues Fabrice Zango használt ki, és lett világbajnok 17,64 méteres ugrással, két kubai hármasugró előtt.

A futópályán maradtak férfi gátfutók, ám a 400-asokat a 110-esek elődöntői váltották fel, ahonnan a legjobb nyolcra még este döntő várt. Grant Holloway a fináléban érvényesítette a papíformát, és az amerikai sprinter az olimpiai bajnok Hansle Parchment előtt, 12,96 másodperces idővel megnyerte a világbajnokságot.

Dobószám nélkül sem telhetett el a hétfő esti program a Nemzeti Atlétikai Központban, a férfi diszkoszvetők mezőnye nagy izgalmakat ígért. A több tucat szlovén drukker nagy örömére végül a címvédő Kristjan Ceh nagy csatában, az utolsó sorozatbeli javításával túldobta a svédek addig vezető olimpiai bajnokát, Daniel Ståhlt. Ám a szlovének öröméből bánat lett, miután Ståhlnak volt válasza, amit a svéd a közönséggel eltérően teljesen pókerarccal vett tudomásul: új világbajnoki csúccsal, 71,46 méteres dobással visszavette a vezetést és megnyerte az aranyérmet. A döntő utáni interjújában viszont mosolyogva megjegyezte magyarul: "Köszönöm, Budapest!"

A nap zárásaként a legnagyobb érdeklődés által övezett női 100 méteres síkfutás döntője következett. Takács Boglárka az elődöntőjében futamnyolcadik lett 11,26 másodperces időeredménnyel néhány órával korábban, így ő nem, de két jamaicai, három amerikai, egy Saint Lucia-i, egy elefántcsontparti, egy lengyel és egy brit ott volt a 21:50-kor kezdődő fináléban.

A legnagyobb esélyes az ötszörös világbajnok jamaicai édesanya, Shelly-Ann Fraser-Pryce volt, és a 36 éves sprinter (miután megkapta a legnagyobb szurkolást) 10,77-os idővel akár meg is nyerhette volna a világbajnokságot. Ám ketten még nála is szenzációsabb időt futottak: az amerikai Sha'Carri Richardon világbajnoki csúccsal, 10,65-ös idővel lett aranyérmes, a jamaicai Shericka Jackson pedig 10,72-vel ezüstérmes, így Fraser-Pryce-nak meg kellett elégednie a bronzzal.

Az atlétikai világbajnokság programja kedden este 18:40-től folytatódik a Nemzeti Atlétikai Központban.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.