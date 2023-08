Az atlétika botrányhőséből Budapesten vált ünnepelt világsztár

Sha'Carri Richardson 23 évesen, megannyi botrány után felért a csúcsra, és a világ leggyorsabb futónőjévé vált. A legrosszabbnak számító kilences pályán hétfőn este 10,65 másodperces világbajnoki csúcsot repesztett a budapesti atlétikai világbajnokságon, a női 100 méteres síkfutás döntőjében – több száz helyszínen szurkoló, és több millió, korábban őt pocskondiázó amerikai legnagyobb örömére.

Az atlétika a sportok királynője, a 100 méter pedig az atétika királyszáma. Ezért aztán minden sprinter, minden nemzet arra vágyik, hogy megnyerje ezt a számot – az Egyesült Államoknak pedig ez Budapesten mindkét nemnél sikerült. Miután vasárnap Noah Lyles nyert a férfiak között, hétfőn a női mezőnyben Sha'Carri Richardson mindenkit meglepett az esti program zárásaként, így aztán nem véletlenül őrjöngtek az amerikaiak hosszú perceken át a nézőtéren. Még akkor is, miután a közönség jelentős része már elhagyta a lelátót, így a szokásosnál is hosszabb voltak talán a tiszteletkörök.

Richardson győzelme alapjában véve nem világszenzáció. A döntős mezőnyből csak a végül ezüstérmes Shericka Jacksonnak volt nála jobb időeredménye 2023-ból, és nagyon jó formában érkezett Budapestre. Így ha csak az elmúlt heteket nézzük, legfeljebb amiatt meglepetés a győzelme, mert az előfutamában harmadik lett és így csak a kilences pályát kapta a fináléban. Ám ha az előéletét nézzük, akkor már jóval érdekesebb, hogy miként ért fel a csúcsra.

Richardson a tokiói olimpia előtt bukkant fel a világ élmezőnyében, és nemcsak az extravagáns külsejével, hanem a teljesítményével is, U20-as világbajnokként. 2021 tavaszán aztán minden idők hatodik legjobb idejét produkálta, de az általa megnyert olimpiai válogató után egy doppingellenőrzés során marihuána nyomaira bukkantak a szervezetében, így nem lehetett ott Tokióban.Erre úgy reagált az édesanyját egy héttel korábban elvesztő atléta, hogy "ember vagyok", ennek ellenére az eredményein meglátszottak a történtek és az, ahogy az amerikai média elbánt vele. 2022 elejére valamelyest összeszedte magát, de tavasszal megint nem futott igazán jó időeredményeket, így lemaradt a hazai világbajnokságáról. Idén pedig az is előfordult vele, hogy addig balhézott egy repülőgépen egy légiutas-kísérővel, amíg leszállították a járatról.

Tavasz óta azonban megállíthatatlan volt, és miután a parókáját ledobva megnyerte a válogatót, készülhetett élete első vb-jére, amit így nyugtázott: nem visszatértem, hanem még jobb vagyok". Ezt pedig be is bizonyította Budapesten, majd a verseny utáni ünneplés miatt csúszással kezdődő sajtótájékoztatón is elhangzott ez a mondat a szájából. Ám ezúttal jóval szerényebben hatott, miután hozzátette, a döntő után sem mondaná semmiképp, hogy immáron ő a "legjobb".

Majd miután ezt elmondta, balra nézett, ahol ott ült a példaképe, Shelly-Ann Fraser-Pryce. A jamaicai sprinter 10 vb-arany és 4 vb-ezüst után élete első vb-bronzérmét szerezte hétfőn. Olimpián ugyanez a mérleg 3-4-1 az immáron 36 éves édesanyának. Valóban, Richardson ezektől még nagyon messze van, de 13 éves lemaradásban van a korát illetően, és legalább akkora tehetség van benne, mint Fraser-Pryce-ban volt ilyen idősen.

Ha tehát Richardson a folytatásban kitart ezen az úton, ahová az elmúlt két szörnyű év után Budapesten eljutott, akkor előtte is hasonló jövő állhat. És ebben az esetben a jamaicai aranykorszakot a férfi után a női sprinterek között is végleg felválthatja egy amerikai éra.

A budapesti atlétikai világbajnokság programja kedden este 18:40-től folytatódik a Nemzeti Atlétikai Központban.

