Halász Bence edzője úgy érzi, a magyaroknak sikerült kivívnunk a világ elismerését

Németh Zsolt, Halász Bence edzője, aki a 24 évvel ezelőtti 81.56 méteres egyéni csúcsával kalapácsvető világbajnok lehetett volna vasárnap este Budapesten, elismerését és köszönetét fejezte ki azért a lehetőségért, ami a magyar atlétikát helyzetbe, a versenyzőket pedig a szurkolók közelségébe hozta.

Németh Zsolt, a "Dobópápa" Németh Pál kisebbik fia és egykori tanítványa 1997 óta versenyzőként majd edzőként egyetlen szabadtéri atlétikai világbajnokságot sem hagyott ki, kalapácsvetőként 81.56 méter volt a legjobbja. Az összehasonlítás ugyan csak elméleti, de a közel negyedszázados egyéni csúcsával vasárnap este az ékszerdoboznak is nevezhető Nemzeti Atlétikai Központban 31 centiméterrel legyőzhette volna le a 81.25-tel aranyérmes kanadai Ethan Katzberget! Az 51 esztendős szombathelyi mesteredző végtelenül örül annak, hogy Bence négy év leforgása alatt másodszor is bronzérmes lett, de a magyarságát mindig is büszkén emlegető szaktekintély szívet melengető tapasztalatairól is beszámolt az SzPress Hírszolgálatnak adott nyilatkozatában.

„Lépten-nyomon megállítanak a külföldről érkezett barátaim és ismerőseim, rám mosolyognak, szorongatják a kezemet vagy átölnek, így fejezik ki az elismerésüket a rendezésért, a stadion szépségért, az onnan feltárulkozó látványért, ugyanúgy a szívélyességért és a pontosságért, amiről egészében úgy beszélnek, mint ami a jövő házigazdáinak mintául szolgálhat. Ilyenkor jó csak igazán magyarnak lenni, egy álom megvalósulásáról beszélni, és arra gondolni, hogy valami igazán nagy dologgal ismét sikerült kivívnunk a világ elismerését" – hangsúlyozta a kilencnapos világbajnokságon felsorakozó magyar válogatott első éremszerzőjének mestere.

Nem győzöm számba venni, hogy a magyar atléták, de valójában mindenki, aki az atlétikánk közösségéhez tartozónak érzi magát, kiknek lehet hálás azért, hogy a szabadtéri világbajnokságok történetének negyvenedik évfordulóján mi lehetünk a házigazdák. Vasárnap este, amikor a nemzetközi sajtókonferencia előtt odajött hozzánk - Bencéhez, Lászlóhoz, a bátyámhoz és hozzám - Dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár úr, hogy az elismerését fejezze ki a bronzérem megszerzéséhez, én is szívből gratuláltam neki annak az álomnak a megvalósulásához, amit a budapesti világbajnokság testesít meg. Mint tucatnál is több világbajnokság résztvevője személyesen neki is köszönettel tartozunk azért, hogy a rajt előtt kilenc napon át tesztelhettük a stadiont, nappali és villanyfényben, reggel, délben és este, ahogy csak akartuk. Nem kulisszatitok, de még arra is felhatalmazást kaptam, hogy a kicsit „fogós" felületű dobókört a saját köszörűkövemmel csiszolgatni tudhassam. Külföldön ezt aligha tehettem volna meg, de a hasznos művelettel nem csak a magunk javát szolgáltam, hanem az ellenfeleinkét is" – hangsúlyozta Németh Zsolt, aki ezt az alkalmat is megragadva mondott köszönetet a szervező bizottság odaadó munkájáért, a kiváló országos hírverésért, aminek köszönhetően megteltek a lelátók, ráadásul olyan lelkes magyar szurkolókkal, akik szeretetet sugároztak a hazai versenyzőknek, még a Ria, Ria Hungáriát is skandálták, egyszóval – ha eddig még nem azok voltak – itt és most az atlétika szerelmeseivé váltak.

