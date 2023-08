Egy doboló showman és egy hawaii csodanő miatt is felrobbant a Nemzeti Atlétikai Központ

Kedden este három számban hat magyar atlétának szurkolhatott a több tízezer fős szurkolótábor a budapesti atlétikai világbajnokságon, emellett pedig négy versenyszámban világbajnokot is avattak a Nemzeti Atlétikai Központban.

Megérte időben a stadionba érni kedden este, ugyanis a hat magyar sportolóból öten is a program legelején kerültek sorra. Ráadásul a szervezők úgy készítették el a programot, hogy az első órában csak a futópályán történtek az események.

A női 100 méteres gátfutásban a vb futószámaiban egyedülálló módon három magyarnak is szurkolhatott a közönség: egymás utáni előfutamokban sorrendben Kerekes Gréta, Kozák Luca és Tóth Anna teljesítette hangos buzdítás közepette a távot. Az Európa Játékok-bronzérmes Kerekes 13,09 másodperccel futamhetedik, az egy hónapja U23-as Eb-harmadik Tóth pedig 12,95-ös idővel futamhatodik lett, így ők ketten lemaradtak a továbbjutásról. A tavaly Európa-bajnoki ezüstérmes

Kozák Luca viszont 12,71-es, az országos csúcsától 2 századdal elmaradó időeredményt ért el, és a futama harmadik helyén végezve automatikusan a szerda esti elődöntőbe jutott!

A következő versenyszám a férfi 800 méteres síkfutás volt, amelynek az előfutamaiban Huller Dániel és Vindics Balázs képviselte a magyar színeket. Huller az előfutamában sokáig vezetett, de az utolsó 200 méteren hatan is elmentek mellette, így az 1:47,41-es ideje nem ért továbbjutást. Vindics az utolsó előfutamban kapott helyet, és 500 méter után nagy felzárkózásba kezdett, ám végül 1:47,18-cal az ötödik helyen ért célba, amivel szintén nem került az elődöntőbe.

Este nyolc órakor az első keddi finálé is megkezdődött az olaszok legnagyobb örömére. Már órákkal a verseny előtt több tucat olasz színekbe (esetleg olasz foci csapatok mezébe) öltözött ember gyülekezett a Nemzeti Atlétikai Központnál, hogy szemtanúi legyenek a közönségkedvenc Gianmarco Tamberi esetleges világbajnoki címének. Ám ahogy azt várni lehetett, a háromszoros címvédő Mutaz Essza Barsimmal – akárcsak például a tokiói olimpia döntőjében – óriási csatát kellett ehhez vívnia az olasz showmannek, aki dobolással készülődött az első ugrására.

And then the co Olympic champion Tamberi takes a seat and bangs out a beat on the drums pic.twitter.com/bf0rzFOclc — Richard Welsh (@WelshyKnows) August 22, 2023

Sokáig úgy tűnt, nem is feltétlenül csak közöttük dől el az aranyérem sorsa, hiszen még 229 cm-en is heten, 233 cm-en pedig öten is átjutottak, ám a 236 cm-es magasság már csak Tamberinek sikerült első kísérletre, elképesztő hangulat közepette. Ez pedig a 238 cm háromszori leverése ellenére elégnek is bizonyult a győzelemhez az olasznak. Mögötte a 233 cm-ig hibátlan, és a 236 cm-t Tamberin kívül egyedüliként átugró amerikai JuVaughn Harrison, valamint Barsim fért fel a dobogóra.

Egy másik ügyességi számban is rendeztek döntőt kedden. Női diszkoszvetésben az olimpiai bajnok Valarie Allman már az első sorozatban óriási, 68,57 méteres távolságra dobta a szert, ami úgy tűnt, elégnek is bizonyul élete első vb-címéhez – pláne, hogy Allman harmadik kísérletre még ezen is javított 22, negyedikre pedig további 44 centivel. Ám az ötödik sorozatban jött a honfitárs, a hawaii születésű Laulauga Tausaga, aki az egyéni csúcsán 403(!) centit javítva, 69,49 méteres dobással átvette a vezetést, és meg is nyerte a vb-címet. A harmadik helyért a súlylökésben Eb-bronzérmes holland Jorinde van Klinken, a tavalyi győztes kínai Feng Bin, és a sorozatban a hatodik világbajnoki dobogójára hajtó horvát Sandra Perkovic harcolt, és végül a kínai jött ki belőle győztesen.

A program hajrája aztán ismét a futóké volt. Előbb a 400 méteres gátfutás elődöntőit rendezték meg, ahonnan a világcsúcstartó Sydney McLaughlin-Levrone hiányában a legnagyobb esélyes, holland Femke Bol óriási magabiztossággal, a hajrában kocogásra váltva is (Shamier Little mögött) a második leggyorsabb idővel került a fináléba. Majd jöttek a férfiak 400 méteres síkfutó elődöntői, ahol az este utolsó magyar résztvevőjének is lehetett szurkolni. Az előfutamban 44,84-es országos csúcsot futó Molnár Attila az első elődöntőben a világcsúcstartó Wayde van Niekerk mellé lett beosztva, és sokáig tartotta is vele és az élmezőnnyel a lépést. Az utolsó méterekre aztán a magyar futó elfáradt, így 45,02-es idővel ötödikként zárta a futamát, Van Niekerknek pedig ugyan izgulnia kellett, de a futam harmadik helye is döntőt ért végül, így ő nem, csak a célegyenes elején meghúzódó Steven Gardiner búcsúzott az esélyesek közül a finálé előtt. A brit Matthew Hudson-Smith ráadásul egy 36 éve fennálló Európa-csúcsot is megdöntött az elődöntőjében.

Az este két futódöntővel végződött. A női 1500-asok között a kenyai világcsúcstartó és címvédő Faith Kipyegon fölényes sikeréhez nem fért kétség, majd a férfiak 3000 méteres akadályfutásában az olimpiai- és világbajnoki címvédő, Soufiane El Bakkali is érvényesítette a papírformát. A marokkói a világcsúcstartó etióp Lamecha Girmát megelőzve megszerezte az aranyérmet Budapesten is a nap zárásaként.

A budapesti atlétikai világbajnokság szerdán 10:05-től, a délelőtti programban összesen 7 magyar atléta szereplésével folytatódik a Nemzeti Atlétikai Központban.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.