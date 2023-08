Összetett feladat: ez is kell a budapesti atlétikai vb sikeres rendezéséhez

Az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szakemberei is kellenek az atlétikai világbajnokság sikeres rendezéséhez.

Az NMHH azt közölte kedden az MTI-vel, hogy javában zajlik az atlétikai világbajnokság, amelynek Budapest először ad otthont, és a helyszínen a szurkolók mellett rengeteg tévéstáb van jelen, akik vezeték nélküli kamerákat, rádiós mikrofonokat és fülmonitorrendszereket használnak.

Ha ezeket bármilyen zavarhatás éri, előfordulhat, hogy a nemzetközi műsorsugárzás, a sportverseny élő közvetítése valamilyen problémába ütközik - jelezték.

A tájékoztatás alapján az NMHH rádióellenőrző és zavarvizsgálati osztálya a rádiómonitoring osztállyal együttműködve a helyszínen van és figyel arra, hogy az augusztus 27-ig tartó világesemény zökkenőmentesen érjen véget.

Közölték, az NMHH szakemberei a világbajnokság kezdete előtt két nappal már a helyszínen dolgoztak a kilenc napon keresztül tartó eseménysorozat sikeres lebonyolításáért.

A frekvenciaengedélyezési osztály által 20 országból közel 500 frekvenciára kiadott engedélyek adatbázisából kiindulva már a rádiótechnikai főpróbán segítették megoldani az ott előforduló műszaki problémákat. Ezzel megelőztek több olyan hibát, melyet a rádiófrekvenciát használó eszközök nem megfelelő beállítása okozhat éles üzemben - írták.

A helyszíni problémaforrásokat általában fixen kihelyezett monitoring mérővevők használatával határolják be, majd kézi iránymérő műszerekkel keresik meg a zavart okozó eszközt, amire a mostani eseményen is volt példa, mint ahogyan arra is, hogy még ilyenkor is érkeznek eszközökkel kapcsolatos koordinációs igények, melyek megoldásában szintén segítséget nyújtanak.

Az atlétikai világbajnokság során eddig nem találkoztak külső eredetű zavarással, de előfordulhat ilyen eset is, melynek forrását gyakran a helyszíntől távol találják meg. A távoli eredetű zavarokat mérőautóba épített iránymérő rendszer segítségével vizsgálják ki - olvasható.

Úgy folyatták, hogy a nagy tömeget vonzó eseményeken az NMHH szakembereinek kiemelt feladata a készenléti szervek rádiós kommunikációjában jelentkező esetleges problémák gyors és hatékony kivizsgálása.

Az augusztus 20-ai budapesti ünnepség zavartalan lebonyolításához helyszíni ügyelettel járultak hozzá, de szerencsére idén nem történt olyan esemény, ami igényelte volna gyors közreműködésüket - áll az NMHH közleményében.

