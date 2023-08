Taxis hiénáktól védik szurkolóikat a budapesti atlétikai vb szervezői

Taxis hiénák sarcolják az atlétikai vb szurkolóit, a szervezők azonnali intézkedést kérnek a hatóságoktól. A Nemzeti Atlétikai Központban minden adott a kényelmes szurkoláshoz: a büfékben ársapka, a meleg miatt ingyenesen igénybe vehető víz, legyező és árnyékos helyek várják a látogatókat. Augusztus 22-én újabb magyar eredményeknek szurkolhatunk, többek között Kozák Luca és Molnár Attila is pályára lép.

Cégjelzés nélküli taxisok vadásznak a külföldi szurkolókra a Nemzeti Atlétikai Központ melletti benzinkútnál, hogy csillagászati összegekért vigyék a szállodáikba őket. A szervezőkhöz több bejelentés is érkezett, az információk szerint nem ritka a 100.000 forintos ajánlat sem.

A Budapest 2023 Nzrt csak hivatalos taxis társaságokkal javasolja az utazást, és levélben fordul Budapest Főváros Kormányhivatalához, amelytől azonnali intézkedést sürgetve kéri, hogy akadályozza meg, hogy további sérelem érje a vendégeket.

A szervezők megvédik és mindent elkövetnek azért, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsék meg szurkolóik számára.

A látogató tömegek a stadionban és a belvárosi szurkolói zóna büféiben a nemzetközi eseményeken és a fesztiválokon megszokotthoz képest olcsóbban vásárolhatnak frissítőt. A szervezők „ársapkát" vezettek be: egy fél literes ásványvíz 550 forintba kerül, és a hideg sört is ezer forint alatt lehet megkapni a világbajnokságon.

A hőségben is minden adott a kényelmes szórakozáshoz. A stadion több pontján is elérhető ballonos víz, amit mindenki a saját kulacsával tud igényben venni, amely szabadon behozható a Nemzeti Atlétikai Központ területére. Műanyag palackot is hozhatnak a látogatók, sőt ez nem csak engedélyezett, de a szervezők kifejezetten ajánlják is, hogy mindenki hozzon magával hűsítő folyadékot.

A látogatók legyezőt kapnak és a stadionban árnyékos terek is várják a hűsölni vágyókat, a délelőtti versenyek alatt pedig a napos oldalra szóló jegyekkel akár át is ülhetnek az árnyékosabb helyekre.

Az atlétikai vb helyszíne könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel. Autó helyett villamossal, busszal, hévvel, vagy éppen hajóval és taxival is lehet érkezni az atlétika szuperhőseinek versenyére.

Ahogyan az odaérkezés, úgy a bejutás is gördülékenyen zajlik: tökéletesen működik a Nemzeti Atlétikai Központ beléptető rendszere, a nézők gyorsan, percek alatt foglalhatják el helyüket a lelátón a főkapun történő belépés után.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.