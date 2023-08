Elképesztő, hogy milyen pluszfeladataik vannak a magyar vb-hősöknek

A sajtó és a közönség minél jobb kiszolgálása érdekében az elmúlt fél évben kommunikációs és médiatréningen estek át a magyar atléták, hogy kezelni tudják a rájuk nehezedő terhet a budapesti világbajnokságon.

Kosaras Renáta, a magyar szövetség kommunikációs és markenting igazgatója kedden az MTI-nek elmondta: a kiemelt atlétákkal - akikről bizonyos volt, hogy indulhatnak a most zajló vb-n - már februárban és azóta rendszeresen foglalkozik egy olyan szakértői csapat, amelyet Várhegyi Ferenc válogatott össze, és tagja többek között Hajdú B. István riporter, aki a Nemzeti Atlétikai Központban ezekben a napokban hangosbemondóként dolgozik. Akik pedig menet közben kerültek be a vb-csapatba, azokkal is az idő függvényében végeznek ilyen jellegű munkát.

"Az atlétákkal igyekeztünk minden területet felölelni. Átestek stresszoldó, beszédtechnikai, légzéstechnikai tréningen, valamint a közösségi médiában való megjelenéssel is foglalkoztak. Felkészítettük őket a verseny utáni vegyes zónás nyilatkozatokra, rövid és hosszabb volumenű interjúkra, telefonos, rádiós és televízió beszélgetésekre. Ezeket rögzítettük és közösen kielemeztük velük, az elméleti tudás megszerzése után pedig tavasszal élesben is gyakorolták számos rövid és hosszabb interjú során. Mindenre próbáltunk fókuszálni, ami sajtóval és közönséggel való együttműködést jelent és a fejlődésüket szolgálja. Munkánkat szakemberek segítették" - mondta Kosaras Renáta. - "A versenyzőknek elsősorban most egy alaptudást szerettünk volna adni, miként kell megnyilvánulniuk, ha kitörő öröm éri őket és magas az adrenalinszintjük, és azt is, ha negatív az élmény. A csapat jelentős része fiatal és érzelemdús, ezt is tudni kell kezelni. Éppen ezért ezen a területen a szövetség edukációs törekvése nem áll meg, ősszel folytatódik, erősebb hangsúlyt fektetve a fiatalokra."



Hozzátette: az elmúlt időszakban főleg a kiemelt atlétákon volt a fókusz, és például a kalapácsvető Halász Bencével - aki végül bronzérmes lett - külön foglalkoztak a tréning napon, hogy milyen terheket kell majd cipelnie és ezt miként kezelje a médiában.



"Ezzel kapcsolatban Bencének nagyon jó nyilatkozatai, interjúi voltak. Elmondta, miként tudta ezt az extra nyomást elviselni, kezelni" - tette hozzá a kommunikációs igazgató. Elárulta: minden atlétát megkértek, hogy fejlesszék a szókincsüket és minden nap legalább három oldal szépirodalmat olvassanak.



"Elsősorban a magyar sajtóra specializálódott a munka, de szerencsére a külföldi médiával sincs gond. A csapat szinte minden tagja jól beszél angolul" - mondta Kosaras.



Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.