Hőség üzemmódra váltott az atlétikai vb

A kivételesen meleg nyári napokban az atlétikai világbajnokság szervezőbizottsága mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtse meg a szurkoláshoz, ezért újabb intézkedéseket vezetett be.

A stadion több pontján is elérhető lesz ballonos víz. Ezt mindenki a saját kulacsával tudja igényben venni, amely szabadon behozható a Nemzeti Atlétikai Központ területére. Műanyag palackot is hozhatnak a látogatók, sőt ez nem csak engedélyezett, de a szervezők kifejezetten ajánlják is, hogy mindenki hozzon magával hűsítő folyadékot.

A nézők legyezőket kapnak, de a stadionban árnyékos terek is várják a hűsölni vágyókat. A szervezők javasolják a látogatóknak, hogy a napsütés ellen sapkával és napkrémmel is védekezzenek.

Az atlétikai vb helyszíne könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel. Autó helyett villamossal, busszal, hévvel, vagy éppen hajóval is lehet érkezni az atlétika szuperhőseinek versenyére.

Ahogyan az odaérkezés, úgy a bejutás is gördülékenyen zajlik: tökéletesen működik a Nemzeti Atlétikai Központ beléptető rendszere, a nézők gyorsan, percek alatt foglalhatják el helyüket a lelátón a főkapun történő belépés után.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.