Döbbenetes fordulatok és izgalmak a budapesti atlétikai vb-n, szörnyű tragédia érte a világbajnok focistát

Hétfőn folytatódott a budapesti atlétikai világbajnokság, az esti programban három magyar atléta sikeréért szoríthattunk és négy versenyszámban is döntőt rendeztek. A vb izgalmas eseményei mellett is számos érdekesség történt a sportvilágban, és ha lemaradt volna a legfontosabb hírekről, akkor most egy helyen megtalálja őket.