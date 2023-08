Az őrült hőségben óriási meglepetések és kiváló magyar szereplések az atlétikai vb-n

Hét magyar atléta szerepelt a budapesti atlétikai világbajnokság szerda délelőtti programjában. A Nemzeti Atlétikai Központban Kéri Bianka 800 méteren továbbjutott az elődöntőbe, míg Németh Mátyás az egyéni legjobbját érte el a távolugrás selejtezőjében. A 200 méteres versenyszámokban Sulyán Alexa, Takács Boglárka és az egyéni csúcsot futó Wahl Zoltán is kevéssel maradt le az elődöntőről; ahogyan a két női gerelyhajító, Szilágyi Réka és Moravcsik Angéla sem jutott tovább a selejtezőből.

Már a reggeli órákban is menekültek a kilátogató szurkolók a Nemzeti Atlétikai Központ árnyékos helyeire, így egyértelműen jó döntésnek bizonyult a szervezők részéről a programváltozás. A keddi bejelentés alapján ugyanis a női 5000 méteres síkfutás előfutamait áttették az esti programba, míg a 200 méteres előfutamokat korábbra tették át, így a legmelegebb órákban egyetlen atlétának sem kellett teljesítenie.

A rettenetesen nagy meleg azonban délelőtt is jelen volt, ami az atléták dolgát sem könnyítette meg, ennek ellenére legyezővel a kezükben több ezer drukker gyűlt össze már az első versenyekre. Egyetlen kivétellel minden versenyszámban lehetett magyar atlétának szurkolni, az a bizonyos kivétel pedig a férfi rúdugrás volt, ahol a vb egyik legnagyobb sztárja, Armand Duplantis is szerepelt. A svéd világcsúcstartó ugyan csak háromszor ugrott – mert az 575 cm is elég volt a döntőbe kerüléshez –, ám mindannyiszor óriási tapsot kapott a közönségtől a rendkívül magabiztos ugrásai előtt és után egyaránt. A norvégok viszont kevésbé lehettek lelkesek, ugyanis a dobogóra is esélyes Sondre Guttormsen és Pål Haugen Lillefosse is elvérzett a selejtezőben.

A magyar sportolók közül először Kéri Bianka mutatkozott be, aki a 800 méteres síkfutásban a 1:59,80-as egyéni csúcsától mindössze négy tizeddel elmaradva az előfutama negyedik helyén végzett. Így automatikusan nem jutott tovább, és még izgulnia kellett, de az időeredménye végül bőven elég volt ahhoz, hogy bejusson a péntek esti elődöntőbe.

A rúdugrás mellett további két ügyességi szám selejtezőjére is sor került. Női gerelyhajításban az Európa-bajnoki negyedik Szilágyi Réka az idei legjobbját megközelítette, de a 61,50 méteres selejtezőszinttől bő öt méterrel elmaradt, így nem jutott be a fináléba. De hozzá hasonlóan az Eb-ezüstérmes Adriana Vilagos is a selejtezőben ragadt az A csoport résztvevői közül. Nem sokkal később, a másik csoportban Moravcsik Angéla képviselte a magyar színeket, ám végül neki, akárcsak az olimpiai bajnok Sara Kolaknak sem sikerült a 12 fős döntő mezőnyébe verekednie magát, és a kétszeres címvédő Kelsey-Lee Barber is csak az utolsó helyen kvalifikálta magát a fináléba.

A férfi távolugrók kvalifikációjában 39-en küzdöttek a 12-es fináléba kerülésért, köztük Németh Mátyás is. A 22 éves magyar atléta rögtön elsőre beállította a 779 cm-es egyéni csúcsát. Németh ezen később nem tudott javítani, így összesítésben a 19. helyen zárva lemaradt a döntőről. A legjobb eredménnyel a jamaicai Wayne Pinnock jutott fináléba, akinek az első sorozatban elért 854 cm-es kísérlete az elmúlt két év legnagyobb ugrása volt.

A délelőtti program zárásaként sprinterek foglalták el a futópályát, ugyanis előbb a nők, majd a férfiak 200 méteres előfutamaira került sor. A nők között a címvédő Shericka Jacksonnal egy futamban szerepelt az U20-as Eb-ezüstérmes Sulyán Alexa, aki 23,47 másodperccel hatodik lett és nem jutott tovább.

Az ötödik előfutamban aztán következett az országos csúcstartó Takács Boglárka, ám az ő 23,24-es ideje a futam negyedik helye ellenére szintén nem ért továbbjutást.

A nők helyét aztán végül a férfiak vették át a 200 méteres rajtvonalnál, ahol több világsztár mellett a negyedik előfutamban Wahl Zoltánért is lehetett szurkolni. A 23 éves magyar futó sokáig jól tartotta magát, és ez a végéig meg is maradt, és 20,90 másodperces egyéni csúccsal ötödikként tudott zárni, amivel alig maradt le a továbbjutásról.

A budapesti atlétikai világbajnokság szerdán 19:00-tól, az esti programban összesen 4 magyar atléta szereplésével és 4 döntővel folytatódik a Nemzeti Atlétikai Központban.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.