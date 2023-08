Döbbenetes dráma, megegyezéses holtverseny és a vb eddigi legjobb döntője

Négy magyar sportolónak lehetett szurkolni a budapesti atlétikai világbajnokság szerda esti programjában. Wagner-Gyürkés Viktória 5000 méteren búcsúzott az előfutamok után, míg a kalapácsvető Gyurátz Réka és a hármasugró Szabó Beatrix sem jutott tovább a szám fináléjába. Magyar szemmel az est fénypontját Kozák Luca elődöntője jelentette 100 méteres gátfutásban, amelyben a tavalyi év női sportolója az új országos csúcsát megközeítve lemaradt a döntős helyekről. Összesen négy (nem is akármilyen) finálét is rendeztek szerdán: három futószám mellett női rúdugrásban avattak világbajnokot a Nemzeti Atlétikai Központban.

A női 5000 méter résztvevői hálásak lehettek a szervezők keddi döntéséért, miszerint az előfutamaikat szerdán késő délelőttről kora estére helyezték át, ugyanis így árnyékban, enyhe szélben és jó 5 Celsius-fokkal hűvösebb körülmények között teljesíthették a távot. A mezőnyben volt Wagner-Gyürkés Viktória is, aki az Agate Caune miatt elhíresült futam 16. helyén zárt, így nem jutott a fináléba.

Három ügyességi számra került sor szerda este, és mindhármat már a program elején elindították, hogy a végjátékban a futódöntőkre lehessen koncentrálni. A háromból két versenyben a selejtezőt rendezték meg, mindkettőben magyar érintettséggel. A női hármasugrók között Szabó Beatrix vett részt, akinek a második sorozatban elért 12,79 méteres kísérlete volt a legnagyobb, ezzel 23 centire közelítette meg az egyéni rekordját és 36.-ként zárta a világbajnokságot.

Női kalapácsvetésben a tavaly Európa-bajnoki hetedik Gyurátz Réka a B csoportban mutatkozott be, és a második sorozatban 66,81 métert elérve az összetett 32. helyén fejezte be a világbajnokságot. Egy hatalmas meglepetést is hozott a selejtező, a címvédő Brooke Andersen ugyanis két érvénytelen kísérlet után csak egy gyengébb dobásig jutott, és kiesett.

A harmadik ügyességi számot is a nők számára rendezték meg, a rúdugrók azonban már a fináléban küzdöttek meg egymással. A 465 cm-es magasságot összesen nyolcan (köztük öten hibátlanul) vitték át, ám még a 475 cm-re rakott léc sem bizonyult vízválasztónak, hiszen ezt is öten teljesítették, az olimpiai- és világbajnok Katie Moon pedig ki is hagyta ezt a magasságot. Ekkor az Európa-bajnok Wilma Murto vezetett, miután egyedüliként ő tudta elsőre átugrani a 475 cm-t, ám ez nem sokáig maradt így. Ugyanis rögtön jött a szlovén Tina Šutej és az ausztrál Nick Kennedy, akik elsőre teljesítették a 480-at – de Murto tudott válaszolni, és neki is sikerült mindez, így visszavette az első helyet. A 480-at ráadásul Moon is átugrotta, így még ezen a magasságon sem dőltek el a dobogós helyek.

Még nagyobb izgalmakat is tartalmazott a budapesti finálé, amikor a 485 cm-en is átjutottak ketten – ők Moon és Kennedy voltak, akik ezzel holtversenyben álltak az élen, míg Murtónak így maradt a bronzérem. A dráma pedig tovább fokozódott: 490 centiméteren egyformán leverték elsőre és másodikra a lécet, majd harmadikra előbb Kennedy, majd Moon is úgy jutott át, hogy igencsak remegett a léc. Így az ausztrál hiába tört ki örömkönnyekben a hatalmas országos csúcsa után, a világbajnoki címért tovább kellett versenyeznie a címvédővel. 495 cm-es magasságon aztán egyikük sem ugrotta át a lécet, így megismétlődhetett a tokiói olimpia férfi magasugrásában láthatott megbeszélés, amelynek a végén megállapodtak, hogy mindketten világbajnoknak mondják magukat és nem folytatják a versenyt szétugrással.

Az ötezeseket a női 3000 méteres akadályfutás résztvevői váltották a futópályán, ahol az előfutam mezőnyében nem szerepelt magyar. (A korábbi években jellemzően Wagner-Gyürkés képviselte a magyar színeket a világversenyeken, de ő tavaly átállt a síkfutásra.) A három előfutam mindegyikéből a legjobb öt jutott be a vasárnapi fináléba, és végül a legnagyobb esélyesek mindegyikének sikerült kvalifikálnia magát a döntőbe.

A program utolsó órájában aztán a kalapácsvetés B csoportja mellett már tényleg a futóké volt a főszerep. Először a női 100 méteres gátfutás elődöntőit rendezték meg, amelyek közül a másodikban ott szerepelt az Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák Luca is. Ekkor már tudni lehetett, hogy ha nem végez az első kettő között, akkor 12,69-nél, azaz az országos csúcsánál legalább 14 századdal jobbat kell futnia a továbbjutáshoz. Végül a 0,7 m/mp-es ellenszélnek is köszönhetően Kozáknak csak megközelítenie sikerült a rekordját, a 12,73-as időeredmény pedig a futam negyedik és az összetett 13. helyére volt elegendő. A döntőbe végül egyetlen európai gátfutó, a svájci Ditaji Kambundji került be, rajta kívül a legnagyobb esélyesek lesznek ott a csütörtök esti fináléban.

A 100 m gát után pedig következhetett a norvégok estéje, legalábbis az északi ország előzetes tervei szerint. Ám rögtön a férfiak 1500 méteres döntőjében csalódniuk kellett, mert hiába végzett két honfitársuk is a dobogón, az 1400 méterig vezető, legnagyobb esélyes Jakob Ingebrigtsen "csak" a második, Narve Gilje Nordås pedig a harmadik lett. A britek cserébe eksztázisban törtek ki, ugyanis nagy meglepetésre az olimpiai bronzérmes Josh Kerr lett a világbajnoka a számnak, így a tavalyi vb után ismét Nagy-Britannia vihette haza a szám aranyérmét.

A norvégoknak volt lehetőségük felocsúdni, a férfi 400 gát előtt ugyanis még jött a női 400 m döntője. Itt a Dominikai Köztársaságból érkezett Marileidy Paulino érvényesítette a papírformát, és 48,76 mp-es országos csúccsal fölényesen nyert, mögötte viszont meglepetésre a lengyel Natalia Kaczmarek végzett, és még a barbadosi Sada Williams fért fel a dobogóra.

Az est zárásaként pedig következhetett az egész vb egyik legjobban várt futódöntője, a férfiak 400 méteres gátfutása. A norvégok a világcsúcstartó Karsten Warholmban, a brazilok a címvédő Alison Dos Santosban, az amerikaiak pedig a legjobb formában lévő Rai Benjaminban bíztak. Végül Dos Santos egy hibának is köszönhetően meglepetésre a dobogóról is lemaradt, a helyét a Brit Virgin-szigetekről érkezett Kyron McMaster vette át – ám a gyakorlatilag végig vezetőWarholm Budapesten legyőzhetetlennek bizonyult. A norvég időeredménye ugyan elmaradt a legjobbjától, de a 46,89-es idejével is nagy különbséggel tudott nyerni McMaster és Benjamin előtt.

A budapesti atlétikai világbajnokság csütörtökön reggel 7 órától a nők és a férfiak 35 kilométeres gyalogásával folytatódik a Hősök terén, majd a Nemzeti Atlétikai Központ esti programjában, 19 órától összesen 5 további döntőt rendeznek Magyarország történetének legnagyobb sporteseményén.

