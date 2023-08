Megtalálták Usain Bolt utódját

Az olasz Gianmarco Tamberi kedden este, a Nemzeti Atlétikai Központban megszerezte a számára még hiányzó címet, miután ő lett a férfi magasugrás aranyérmese a budapesti atlétikai világbajnokságon. Az atlétika jelenlegi korszakának legszórakoztatóbb alakja pedig nem akármilyen módon ünnepelte meg a győzelmét.

Tamberi 2016 elején robbant be a férfi magasugrás élmezőnyébe, amikor megnyerte a fedett pályás világbajnokságot, majd a szabadtéri Európa-bajnokságot is. A riói olimpiát azonban egy bokasérülés miatt csak a lelátóról, begipszelve nézhette végig, a sérüléssel pedig hosszú kihagyás is párosult nála. 2017-ben, majd (friss fedett pályás Európa-bajnokként) 2019-ben sem jutott be a szabadtéri világbajnokság döntőjébe, és neki igazán jól jött, hogy egy évvel elhalasztották a tokiói olimpiát. Az ötkarikás játékokon pedig ezt ki is használta, és emlékezetes módon jó barátjával, Mutaz Essza Barsimmal holtversenyben olimpiai bajnok lett belőle Japánban. Azóta pedig ismét kirobbanthatatlan az élvonalból: tavaly ugyan éppen lemaradt a vb-dobogóról, idén a csapat-Eb-n is nyerve, az egyik legjobb formában érkezett a legénybúcsúja egykori helyszínére, Budapestre a 31 éves atléta.

Ahogyan azt már az utóbbi világversenyeken megszokhattuk tőle, ezúttal is hamar jó barátságba keveredett a közönséggel. Már a vasárnapi selejtezőben is óriási ováció fogadta egy-egy nekifutását és sikeres ugrását, ám így is közel volt a drámai kiesés: a továbbjutáshoz szükséges 228 cm-es magasságot harmadszorra ugrotta csak át. A keddi döntőben aztán már a pályára lépésénél elképesztő hangulatot teremtettek a szurkolók, majd a bemutatása és az azt követő dobolása után még inkább fellelkesítette a közönséget – és nem csupán a több tucat olasz drukkert. Amikor ő következett, a stadionban ülő több tízezres tömeg nem tudott máshová koncentrálni, Tamberi ugyanis magára vonzotta a tekinteteket, és vastaps kísérte az ugrásait. A legelső kísérlete ugyan nem sikerült 225 cm-en, ám onnantól kezdve sorozatban négyszer is átvitte a lécet, és a 236 cm-en is sikeres első ugrásával megnyerte a világbajnoki címet Budapesten.

A verseny végén megvárta, amíg az utolsó szám, a férfi 3000 m akadályfutás döntője is véget ér, majd már ünnepelve, még egy tét nélküli kísérlethez odaállt – igaz, végül a 240 cm-re helyezett léc alatt futott át, és folytatta tovább az ünneplést. De ezzel csak tovább fokozta a légkört, majd mikor már úgy tűnt, a csúcson van a hangulat, megfürdött a vizesárokban a szintén vb-címet ünneplő Soufiane El Bakkalival és az akadáyfutásban bronzérmes Abraham Kibiwottal.

A fürdőzés után ezután lekerült róla az átázott mez, és Tamberi félmeztelenül ünnepeltette magát (a program vége ellenére) a stadionban maradt szurkolókkal. Kisétált az olasz drukkerekhez, akik Barsimmal és vele is együtt fotózkodtak, és nagyon-nagyon megszeretgették a kedvencüket.

Ezt a hatalmas szeretetet pedig nagyon kevesen kapják meg, és ezt a fajta showmanséget nagyon kevesen tudják így kiélvezni a világ legősibb sportágában, az atlétikában. A legutóbbi, aki egyértelműen megtette mindezeket, ő Usain Bolt volt, a 8-szoros olimpiai- és 11-szeres világbajnok jamaicai sprinter, aki az időeredményei mellett a versenyek előtt és után mutatott produkciójával is világhírűvé vált. Ám Bolt 2017-es visszavonulásával az atlétikából eltűnt egy ilyen húzóember, és csak messziről tudták megközelíteni néhányan azt a show-t, amit anno a jamaicai produkált. Azonban kedden este Budapesten nyilánvalóvá vált, hogy ha valaki, hát Tamberi tényleg az az ember, aki visszaemeli az atlétikát a teljesítményeken túli szórakoztatás színpadára.

Ezt pedig csak megerősíti az a tény, amit egy olasz család árult el a szállás felé közlekedő éjszakai villamoson. A családapa elárulta, hogy csak a világbajnokság miatt utaztak Budapestre ezekben a napokban, pontosabban kizárólag Tamberi miatt tették meg ezt az utat. Pedig – mint hozzátette az apuka – az általa nagyon szeretett atlétikából éppen a magasugrás az, amelyet a legunalmasabbnak, legérdektelenebbnek tartott, de Gianmarco Tamberi miatt sikerült megszeretnie ezt a szakágat is az utóbbi időszakban.

Mondta mindezeket úgy, hogy az olaszok történetük legnépesebb küldöttségével, 78 fővel, köztük olimpiai- és világbajnokkal érkeztek a világbajnokságra. De hiába szerzett Leonardo Fabbri ezüstérmet, Antonella Palmisano pedig bronzérmet az elmúlt napokban, és hiába védhet címet csütörtökön Massimo Stano; Tamberi és a neki szóló buzdítás mindent és mindenkit felülmúlt. A világbajnoki címéért és a showjáért pedig nemcsak a több tucat olasz drukker lehet hálás, hanem a világ minden atlétikakedvelője.

A budapesti atlétikai világbajnokság szerdán 10:05-től, a délelőtti programban összesen 7 magyar atléta szereplésével folytatódik a Nemzeti Atlétikai Központban.

