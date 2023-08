A budapesti atlétikai világbajnokság a félidőben nyerésre áll

Féltávnál jár a budapesti atlétikai világbajnokság, az elmúlt napok után pedig a szervezőbizottság társelnöke, Fürjes Balázs értékelte a vb-t a Mandinernek adott interjújában.

Fürjes Balázs, aki irányította a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark, benne a Nemzeti Atlétikai Központ előkészítését és tervezését, valamint vezette a sikeres vb pályázatot is, elmondta, hogy az itthon és külföldről is csodált budapesti atlétikai világbajnokság a „félidőben nyerésre áll", de szerinte most kell igazán észnél lennie mindenkinek.

Most kell igazán észnél lenni. Ha már a verseny lefújása előtt elhisszük, hogy győztünk, akár el is veszíthetünk mindent. Láttunk már ilyet. Féltávnál érthetően jön a fáradtság, nehezebb koncentrálni, de még messze a cél. Most kell még mozgósítani minden maradék energiát. Érdemes, mert nagy győzelem kapujában állunk: ha megmarad az összeszedettség, minden esélyünk megvan a sikerre. Ha így folytatjuk, világsiker lesz a vége - mondta Fürjes a Mandinernek.

A társelnök arról a veszélyről is beszélt, melyet a Karácsony Gergely főpolgármester által tervezett tüntetés rejtegetett. A baloldali városvezetés hetekkel az esemény előtt akciózott volna a vb ellen. Bár a világbajnoksághoz vezető út hosszú volt és olykor göröngyös, afelől nincs kétsége a társelnöknek, hogy teljes mértékig megérte.

"Egy ilyen jelentős esemény, ha közösen belevágunk, és nagy sikerrel megcsináljuk, ha itthon együtt szurkolhatunk a mieinknek, olyan közösségi élmény, amely összekovácsolja a nemzetet, erősíti a magyarok önbecsülését, önbizalmát és összetartozását. Annyi minden szakít szét minket, és olyan kevés dolog tud összehozni! A sport ilyen. Gyógyít, és nekünk szükségünk van ezekre a gyógyító, erősítő, közösségépítő pillanatokra. Hogy emelt fővel, egészséges önbizalommal és kitartással éljük meg a hétköznapok kihívásait is. A siker tényleg Magyarországé, és mindenki beletett valamit: önkéntesek, szervezők, sportolók, edzők, adófizetők, szurkolók, képviselők, kormány, városvezetés, államfő, kicsik és nagyok. Kiemelt elismerés illeti a Magyar Atlétikai Szövetséget, valamint a szervezőbizottságot vezető Schmidt Ádám államtitkárt és a szervező céget irányító Németh Balázst. Ők lettek a hatéves maratonváltó befutó emberei, átvették a stafétát, és sprintben végigtolták az utolsó évet. Vezetői teljesítményük nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy most óriási siker kapujában álljunk. Le a kalappal, és köszönet mindenkinek, aki segített vagy szurkolt. Úgy tűnik, most tényleg sikerül a legszebb arcunkat mutatnunk egymásnak és a nagyvilágnak. És ha megtettük most, remélem, megtesszük majd máskor is - fogalmazott Fürjes Balázs.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.