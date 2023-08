Szívszorító lánykérés a célban: így fogadta a barátnőjét az atléta a budapesti vb-n

A budapesti atlétikai világbajnokság csütörtök reggeli programjában megtartott 35 kilométeres gyaloglás után az egyik szlovák atléta a Hősök terén megkérte a barátnője kezét, miután ő is beért a célba.

A 25 éves Dominik Černý egyéni csúccsal 19. lett a férfiak mezőnyében, majd az örömét tovább fokozta azzal, hogy megvalósította a tervét. Nagyjából fél órát kellett várnia arra, hogy a szintén szlovák barátnője, Hana Burzalová a 28. helyen beérjen a célba, majd a szép számú közönség előtt feltette neki a nagy kérdést: hozzá megy-e feleségül a 22 éves gyalogló?

Burzalová természetesen igent mondott, amit óriási tapssal jutalmaztak a Hősök terén felállított lelátón ülők is. Majd a helyi műsorvezető rá is kérdezett Černýre, hogy miként gondolta ezt az egészet. A szlovák atléta elárulta, hogy a helyszín és az alkalom is tökéletes volt arra, hogy most kérje meg barátnője kezét, ráadásul reménykedett abban, hogy ennyi ember előtt nem mond nemet. Nos, Burzalová valóban nem tette, így boldogan mutogathatta az ujjára felhúzott gyűrűt.

A budapesti atlétikai világbajnokság csütörtöki programja a Nemzeti Atlétikai Központban, 19 órától folytatódik többek között Kovács Ferenc Soma bemutatkozásával és öt döntővel.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.