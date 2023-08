Drámai bukás az élről, elhamarkodott ünneplés és óriási magyar hajrázások a Hősök terén

A nők és a férfiak 35 kilométeres gyaloglásával folytatódott a budapesti atlétikai világbajnokság, és a Hősök terén a spanyolok legnagyobb örömére mindkét számban ugyanaz az atléta nyerte meg az aranyérmet, mint a hétvégi 20 kilométeres versenyeken.

A csütörtök reggeli programban nem a Nemzeti Atlétikai Központra, hanem a Hősök tere-Kodály körönd útvonalra kellett figyelni, hiszen a hosszabbik gyaloglótáv versenyét rendezték meg a világajnokságon. A 46 fős női mezőnyben Récsei Ritának és az Európa-bajnoki bronzérmes Madarász Viktóriának, míg a 47 férfi között Venyercsán Bencének szurkolhattak a korán kelő magyar érdeklődők, akiket zenés-táncos program szórakoztatott a verseny kezdetéig.

A korai időpont ellenére már reggel 7 órakor sokan drukkoltak az Andrássy út mentén, a sportolók számára azonban még ez sem volt túlságosan korai kezdés. Az ideális gyalogló időhöz képest ugyanis melegebb, 22 fokos körülmények között indult el a verseny. Ráadásul ez az idő múlásával csak tovább fokozódott (különösen az árnyékmentes Hősök terén), így az atléták nagy része mind a 18 körben kihasználta a frissítési lehetőségeket.

A férfiak mezőnyében az elején egy 15 fős boly szökött meg a többiektől, majd tőlük 14 kilométer után ellépett Aurélien Quinion. A 30 éves francia gyalogló hamar fél perc fölé növelte az előnyét, majd ezt a különbséget nagyjából őrizni is tudta. Azonban Quinionnak a hajrában nagyon kellett vigyáznia, mert két figyelmeztetésnél járt, és egy harmadik esetén be kellett volna állnia a büntetőzónába, amellyel gyakorlatilag elvesztette volna a dobogós esélyeit. A feltételes mód pedig hét kilométerrel a vége előtt, azaz a táv négyötödénél kijelentő móddá vált, ugyanis Quiniont harmadszor is figyelmeztették, így az éllovas lényegében kiszállt a versenyből.Ezt kihasználva a 20 km-en győztes Álvaro Martín, a japán Kavano Maszatora és az ecuadori Brian Daniel Pintado harcolt az aranyéremért az utolsó kilométereken. Kavano három kilométerrel a vége előtt leszakadt, Martín pedig az utolsó kör elején Pintadót is lehagyta, így még arra is maradt ideje, hogy a sapkáját a nézők közé dobja, mielőtt a második világbajnoki címét ünnepelhette Budapesten.

Venyercsán Bence a táv első felében a 40. hely környékén gyalogolt, majd féltávtól kezdve fokozatosan előrelépett, és a 2:40:31-es idei legjobbját három másodperccel megközelítve a 30. pozícióban zárta a versenyt.

A női számban kevesebben voltak versenyben az érmekért, itt már a táv harmadánál is csak egy ötfős boly volt elöl, nagy előnnyel vezetve a többiek előtt. Féltáv után a címvédő Kimberly García León és a rövidebb, 20 kilométeres távon győztes María Pérez magasabb fokozatra váltott, és bebiztosították, hogy kettejük között dőljön el a világbajnoki cím sorsa. Ám Pérez nem hagyta a hajrára a kérdést, 10 kilométerrel a vége előtt ellépett a perui riválisától, és új világbajnoki csúccsal megnyerte a második világbajnoki címét Budapesten. Ebbe még az is belefért, hogy 33 kilométernél azt hitte, már a célegyenesbe fordulhat, és a spanyol zászlóért is nyúlt, majd meglepődve vette észre, hogy bizony még van számára hátra egy kör.

Mögötte Garcia León megőrizte a második helyét, a bronzérmet pedig végül a lengyel Katarzyna Zdziebło harmadik figyelmeztetése után az Európa-bajnok görög Antigoni Ntriszmpioti könnyedén szerezte meg.

A magyar résztvevők közül Madarász és Récsei is jelentősen előrelépett az első kilométerekhez képest, miután a táv elején még mindketten a 30-40. hely között haladtak. Ám az Eb-bronzérmes Madarász már 15 kilométertől kezdve sorra előzgetni kezdte a riválisait, és a táv kétharmadától a 15-20. helyért harcolt, míg Récsei a 20-25. pozícióért csatázott. Madarász Viktória végül új szezonbeli legjobbjával 16.-ként végzett, míg Récsei a 22. helyen fejezte be a világbajnokságot.

A budapesti atlétikai világbajnokság csütörtöki programja a Nemzeti Atlétikai Központban, 19 órától folytatódik többek között Kovács Ferenc Soma bemutatkozásával és öt döntővel.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.