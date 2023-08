Egy érthetetlen szabály okozott történelmi drámát Budapesten

Az atlétikai világbajnokságok történetében először szerdán este fordult elő, hogy egy egyéni versenyszámban két aranyérmet is kiosztottak. A női rúdugrás döntőjében ugyanis az ausztrál Nina Kennedy és az amerikai Katie Moon között holtverseny alakult ki, és úgy döntöttek mindketten, hogy az ezüstérem helyett megelégednek a világbajnoki címmel.

Egyetlen ügyességi számban rendeztek finálét szerdán a Nemzeti Atlétikai Központban, annak az izgalmai azonban többnek is megtették. A női rúdugróvilág élmezőnyéből többen is hiányoztak a döntőből, hiszen a selejtezőben az olimpiai bajnok Katerina Sztefanidi és az ötkarikás játékokon bronzérmes Holly Bradshaw is elvérzett.

A finálé színvonala azonban így is elég magas lett, hiszen a 475 cm-re helyezett lécet is öten átugrották, ráadásul a Tokióban ezüstérmes Sandi Morris addigra már kiesett, az olimpiai- és világbajnoki címvédő Katie Moon pedig ki is hagyta ezt a magasságot. 480 cm-en aztán hárman is elsőre jutottak át, Moon pedig másodjára, így még ekkor is négyen versenyben voltak. Aztán a 485 cm már jobban megrotálta a mezőnyt, hiszen miután Nina Kennedy és Katie Moon (leánykori nevén Nageotte) elsőre átvitte, Wilma Murtón és Tina Sutejen már kifogott ez a magasság.

A tavaly vb-bronzérmes Kennedy számára már a 485 cm teljesítése is azt jelentette, hogy három centivel megjavította az ausztrál országos csúcsot, így szinte nyomás nélkül versenyezhetett; míg Moon topfavoritként követte minden sorozatban az ausztrált úgy, hogy ő már idén júliusban is túljutott a 490 cm-en. A férfiak 1500-as méteres döntője közben mindketten kétszer leverték ezt a magasságot, majd Josh Kerr sikere után Kennedy hatalmas ováció közepette óriási meglepetésre átugrotta a 490 cm-re tett lécet és örömkönnyekben tört ki. Így Moon számára a vb-cím életben tartásáért kötelező volt teljesítenie a feladatot, ő pedig ezt meg is tette: folytatódhatott a párharc 495 cm-en. Ez a szint azonban már mindkettejükön kifogott, és miután a 26 éves ausztrál harmadszor is leverte a lécet, izgulhatott, hogy Moon átugorja-e. Ám miközben izgult, ő is csatlakozott a Nemzeti Atlétikai Központ több tízezer nézőjéhez (köztük a Ferencváros női kézilabdacsapatának játékosaihoz, akik a szerdai, Debrecen elleni győztes felkészülési meccs után kapcsolódtak ki a stadionban) a vastapsban, amit az amerikai riválisa kapott – de Moon ennek ellenére szintén sikertelen kísérlettel zárt.

Amennyiben két atléta azonos magasságon zárja sikeresen a versenyét, a rúdugrás (és a magasugrás) jelenlegi szabályai szerint két dolgot kell figyelembe venni az alábbi sorrendben: az utolsó átvitt magasságon hányadikra jutottak át, és összesen hány rontott kísérletük volt a verseny során. (Sokan tévesen úgy gondolják, hogy a második szempontnál nem az összes rontást, hanem lefelé lépkedve mindig az eggyel korábbi magasságon elért rontásokat kell számolni, ám a szabály nem így szól.) Mivel Kennedy és Moon is harmadszorra teljesítette a 490 cm-es magasságot, és mindketten összesen 6 alkalommal hibáztak a döntőben, így abszolút holtverseny alakult ki.

Ebben az esetben pedig egy olyan szabályt kell alkalmazni, amely 2009-ben megváltozott. Addig kötelező jeleggel szétugrásnak kellett következnie, ami azt jelenti, hogy a következő magasságtól egyesével viszik lejjebb (majd siker esetén ismét feljebb) a lécet, amíg nincs egy olyan magasság, ahol csak az egyikük jut át. 2009 óta viszont ez a lehetőség opcionális, és van mellette egy másik lehetőség is: nem ugranak tovább, hanem mindketten(!) elfogadják azt a pozíciót, amiben aktuálisan állnak.Így aztán Kennedynek és Moonnak is feltették ugyanazt a kérdést, amit Mutaz Essza Barsimnak és Gianmarco Tamberinek a tokiói olimpia férfi magasugró döntőjének végén: szeretnének tovább ugrani, vagy megelégednek az aranyéremmel?

De így is fel lehetett volna tenni a kérdést: szeretnének aranyérmesek lenni, vagy megkockáztatják, hogy csak ezüstérem lesz belőle? Vagy akár így: érzik-e annyira önzőnek magukat, hogy inkább állnak egyedül a dobogó második helyén, mint mással együtt annak a tetején?

A világversenyek történetében másodszor tették fel tehát ezt a kérdést, és természetesen ahogy két éve Tokióban, úgy ezúttal sem igazán gondolkodtak az érintettek a teljesen egyértelmű válaszon. Azzal, hogy két aranyérmese lett a számnak, akkor Barsim és Tamberi az olimpiákon írt történelmet, ezúttal, Budapesten pedig Kennedy és Moon a világbajnokságokon. És ha ez az érthetetlen szabály fennmarad, akkor a közeljövőben láthatunk még hasonló holtversenyeket, miközben szétugrásokat talán már sosem – mert ilyen esetben nem valószínű, hogy van atléta, aki ne ezt választaná a két lehetőségből. Hiszen ahogy Moon is elmondta a verseny után az interjúzónában: „amikor a döntő elkezdődött, még nem gondoltam, hogy megosztanám az első helyet, de most teljes mértékben elégedett vagyok vele".

A budapesti atlétikai világbajnokság csütörtöki programja reggel a nők és a férfiak 35 kilométeres gyalogásával indul a Hősök terén, majd a Nemzeti Atlétikai Központban 19 órától összesen 5 további döntőt rendeznek Magyarország történetének legnagyobb sporteseményén.

