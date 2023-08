Magyar hősök és világsztárok varázsolták el a szurkolókat a budapesti atlétikai vb-n

A budapesti atlétikai világbajnokság szerdai versenynapján remekül teljesítettek a magyarok, és a nemzetközi világsztárok szenzációs vb-győzelmei miatt is felrobbant a Nemzeti Atlétikai Központ. A hazai rendezésű világesemény érdekességei mellett is számos fontos történés volt a sportvilágban, így ha bármiről lemaradt volna, most bepótolhatja.