Utolsó pillanatos dráma az atlétikai vb-n, kiütéssel nyert a Fradi, óriási bajban Hamilton

A budapesti atlétikai vb hatodik napja is látványos összecsapásokat és elképesztő izgalmakat hozott, öt versenyszámban avattak világbajnokot a Nemzeti Atlétikai Központban. A csúcsesemény történései mellett is számos érdekességet hozott a csütörtöki nap a sportvilágban, így ha lemaradt volna a legfontosabb hírekről, akkor most bepótolhatja őket.