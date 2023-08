Interjú közben lett rosszul a magyar atléta a budapesti vb-n

Az etióp Amane Beriso Shankule nyerte meg címvédő honfitársa, Gotytom Gebreslase előtt a női maratonfutást a budapesti atlétikai világbajnokságon, melyen Szabó Nóra kiemelkedő versenyzéssel az előkelő 24. helyen ért célba, Kovács-Garami Katalin pedig a 57. lett.

Szabó Nóra 30 kilométernél még a középmezőnyben volt, onnan viszont folyamatosan előzte meg az előtte futókat és végül 2:33:28 órás eredménnyel a 24. helyre ért fel.

"Megbeszéltem az edzőmmel, milyen tempóra állok be az elején, de egy kicsit megzavart, hogy senki nem jött velem, ezért nem is mertem annyira nyomni a tempót" - mondta az MTI-nek Szabó, majd arra is kitért, hogy bár féltávtól elkezdett előrébb lépni a mezőnyben, mégsem érzékelte a ritmusváltást.

"Néztem a kilométereket, de már nem tudtam se osztani, se szorozni, csak azt láttam, hogy folyamatosan előzőm az előttem lévőket" - fogalmazott, majd azt is elárulta, hogy az Alagút, majd a Lánchíd volt a legkritikusabb pontja a versenynek. - "A szurkolók fantasztikusak voltak. A versennyel összességében annyira nem vagyok elégedett, de majd átbeszélem az edzőmmel."

Kovács-Garami Katalin végig a saját tempójában futott, s a célba az 57. helyen ért be. A 43 éves sportoló négy másodpercre megközelítette egyéni csúcsát, és a futam után elmondta, hogy egyszer meg is kellett állnia gyomorproblémák miatt. A célbaérkezést követően pedig annyira elkészült az erejével, hogy félbeszakította az interjúkat. Ezt követően pedig az orvosi sátorban gondoskodtak róla a szakemberek.