A WA elnöke nem emlékszik ennél jobb hangulatú atlétikai világbajnokságra, Budapest olimpiát is rendezhetne

A budapesti atlétikai világbajnokság zárónapjának esti programja előtt Sebastian Coe, Németh Balázs és Schmidt Ádám értékelte Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét a Nemzeti Atlétikai Központban tartott nemzetközi sajtótájékoztató során.

Budapest az elmúlt kilenc napban, augusztus 19. és 27. között a 19. szabadtéri atlétikai világbajnokságnak adott otthont. Jackie Brock-Doyle, a WA kommunikációs igazgatója először a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnökét, az egykori olimpiai bajnok középtávfutót, Sebastian Coe-t kérte fel hogy tartsa meg az eseményértékelő beszédét. Ám Coe váratlanul a budapesti atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának, Németh Balázsnak, valamint Schmidt Ádámnak továbbította a szót, akik mint elmondta, elképesztően jó szervezés vezérei voltak a kezdetektől a végéig.

„Hálásak vagyunk a nemzetközi szövetségnek és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy Budapesten legyen ez a világbajnokság. Köszönöm a szervezőknek és a Magyar Atlétikai Szövetségnek, valamint a magyar atlétáknak és a stábjaiknak, hogy az elmúlt kilenc napban ilyen nagy sikereknek, ilyen pillanatoknak lehettünk szemtanúi. Köszönöm a magyar kormánynak, hogy biztosították a feltételeket, hogy megrendezhettük a lehető legjobb világbajnokságot" – mondta az atlétikai világbajnokság kormánybiztosa, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, aki ezután az önkénteseknek és a szurkolóknak is megköszönte a közreműködést, valamint reményét fejezte ki, hogy az elmúlt napok hatására Magyarországon még népszerűbbé válik az atlétika.

„A csapatom teljesen kimerült, de egyben nagyon boldog is az elmúlt kilenc nap hatására. A világbajnokság nem is lehetett volna ennél szórakoztatóbb és színvonalasabb, Magyarországon ilyet még nem láthattunk. 120 különböző ország szurkolói számára több mint 400 ezer jegy került eladásra, ami önmagáért beszél" – folytatta Németh Balázs, aki szintén megköszönte az önkénteseknek, a hazai és nemzetközi szövetségnek és a szurkolóknak, valamint a kabalafigura Youhuu-nak is az elmúlt napokat.

„Ez az első olyan világbajnokság, amely az elnökségem díja, hiszen a korábbi hármat megörököltem, ezért is különleges ez számomra. Jó partneri kapcsolatot építettünk ki Budapesttel, a magyar kormánnyal és a szervezőkkel, és ezzel a nagyon jó munkaerővel rendelkező országgal innovációra és ambíciózus hagyatékra törekedtünk, ami létre is jött. Nem emlékszem olyan világbajnokságra, amelyik ennél jobb volt a hangulatot illetően, ami a Nemzeti Atlétikai Központ kialakitásának és annak is köszönhető, hogy nem csupán a magyar atléták szereplésekor szurkoltak hangosan az emberek – vette át végül a szót Sebastian Coe, aki megköszönte a szervezőbizottság munkáját is, és kiemelte a világklasszis sportolók fantasztikus teljesítményét. – Több mint 2000 atléta vett részt a vb-n, és 1200 csatorna közvetítette az eseményeket összesen több mint félmillárd órán keresztül. A nézők pedig valóban egy világbajnokságra alkalmas várost láthattak, ahol szívesen láttak minket, és amely tökéletesen elvégezte a feladatát."

Egy újságírói kérdésre Sebastian Coe azt is elárulta, hogy szerinte Budapest tökéletesen alkalmas város lenne egy olimpia megrendezésre is, atlétika szempontjából ugyanis hibátlan rendezésre volt képes az elmúlt napokban, és a város maga nagyon ambíciózusnak tűnik egy ilyen pályázat benyújtására.

A világbajnokság vasárnap este 20 órától, a programban hét fináléval zárul a Nemzeti Atlétikai Központban.