Elképesztő, lenyűgöző, kiváló, legjobb - ezt mondják mindenhol a magyarországi atlétikai vb-ről

A budapesti atlétikai-világbajnokságot követő napon sajtótájékoztatót tartott Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár, a világbajnokság kormánybiztosa, valamint Németh Balázs, a világbajnokságot szervező Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója.

Az eseményt két rövid videó vezette fel, az egyik a világbajnokság legszebb pillanatait idézte fel, a másikon a sportolók, a főszereplők mondták el véleményüket a rendezésről, és mindenki csak a legszebb szavakkal tudott beszélni a magyar rendezésről. A kisvideóban Mondo Duplantis mellett megszólalt a nemzetközi szövetség elnöke, Lord Sebastian Coe is.

Schmidt Ádám elmondta, 2100 sportoló érkezett a világbajnokságra 195 országból. 120 országból vettek jegyet, 400 ezernél is többen. Napi közel egymillió látogató nézte meg a vb honlapját, 14 ezer cikk született a világbajnokságról, 28,5 milliárdos eléréssel. A tévéközvetítéseket egymilliárdnál több néző látta, de erről egyelőre nincsenek hivatalos adatok.

„Ezek alapján, nem lehet más tisztem, mint köszönetet mondani és hálát adni azoknak, akik részt vállaltak a közös sikerből. Köszönjük annak, akinek szerepe volt a döntésben, a nemzetközi atlétikai szövetség elnökének, hogy vállalta, hogy ebben a régióban először Budapesten lehet a világ harmadik legnagyobb sporteseménye. Köszönjük a magyar szövetségnek az előkészületet, majd szervezéshez a sportszakmai hátteret, köszönjük a sportolóknak, sportvezetőknek, akiknek az eredményes munkája hozta azt, hogy együtt dobbanhatott a szívünk a sportolókkal" – monda a sportért felelős államtitkár, aki külön megköszönte a kormánynak, hogy „így várhattuk az eseményt, megépülhetett a sportág királynőjének új otthona, és megtörtént az edzőpályák fejlesztése is.

A kormánybiztos külön kiemelte helyettes államtitkára, Schmidt Gábor munkáját, aki elmondása szerint híd volt a szervezőbizottság és az államtitkárság között. Külön megköszönte Németh Balázs munkáját is, akiről elmondása szerint hamar kiderült, hogy „szívügye ez a világbajnokság."

„Amikor sportállamtitkár lettem, szerettük volna, ha ezek az események túlmutatnak, azokon a napokon, amikor tart a sportesemény, eszközként akartuk használni, hogy a sportot mindenkihez közelebb vigyük, és ebben is egyedit alkottunk. A szervezőbizottság tagjai is elképesztő munkát végeztek, nem biztos, hogy ez mindig látszódott, és már az esemény alatt elhatároztuk, hogy megfelelő módon jutalmazzuk majd őket, erről később be is számolunk. Köszönet az önkénteseknek, akik emberfeletti munkát végeztek, ki kel emelni az ő munkájukat is. Ilyen jellegű országimázs-építés rég volt Magyarországról. Csak olyan információk jönnek vissza hozzám, hogy minden magyar nagyon büszke lehet erre. Természetesen az egész nem ér semmit, ha nincsenek szurkolók. Jó volt látni minden nap a telt házat, a sportolók is kiemelték, hogy ilyen hangulatra nagyon rég láttak példát. A fő cél volt, hogy minden magyar magáénak érezhesse ezt a világbajnokságot, és most, amikor lezárjuk, bízom benne, hogy minden honfitársunk büszke erre a vb-re. Sportállamtitkárként is éreztem a rangját, micsoda sportdiplomáciai megmozdulás volt ez, rengeteg sportvezető vett részt, mindenhonnan nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, reméljük, ha olimpia helyszínéről kell dönteni, akkor mindenkiből az jön majd elő, hogy nagyon szívesen visszajönnének ide, remélem, hamarosan találkozhatunk egy újabb nemzetközi sportrendezvény sajtótájékoztatóján."

„Láttam reggel egy fotót, hány üres pezsgősüveg maradt a buli után, így örülök, hogy a szervezők közül ennyin el tudtak jönni" – kezdte Németh Balázs.

„Bizton állíthatjuk, hogy minden álmunkat túlszárnyalta, sokkal sikeresebb volt, ez a vb, mint amit előzetesen megterveztünk. Minden idők legnagyszerűbb magyarországi sporteseménye volt. Elképesztő, lenyűgöző, kiváló, legjobb – ezeket hallani mindenhonnan. Sebastian Coe új mércének nevezte a budapesti világbajnokságot, tehát mostantól Budapesthez mérik majd, mit tudnak majd a következő világbajnokságok" – mondta Németh Balázs, aki szerint „többet dolgoztunk, mint kellet volna".

„Voltak kockázatos döntések, amiket meghoztunk, kockáztattunk, de győztünk, és nem tudok olyanról utólag, ami rossz lett volna vagy hibáztunk volna. Jó volt magyarnak lenni, szervezőnek lenni az elmúlt kilenc napban. Minden számban túlszárnyaljuk az eddigi legsikeresebb, londoni vb-t, ebben is győztünk" – mondta Németh Balázs, aki számokat is ismertetett.

404 088 jegyet adtak el, felszabadítottak VIP-helyeket is, így összesen 423 090 jegy kelt, el. Ez 95,5 százalékos kihasználtságot jelent, délelőtt és délután összesen. „Ha valaki egy éve ezt mondja, orvost hívtunk volna hozzá."

Németh szerint az innovációk is jól sikerültek, „a Medál Plázában adtuk át az érmeket, az edzők is kaptak érmeket, ez pedig akkora siker volt, hogy több atléta sírva fakadt. Coe elmondta, mostantól nincs atlétikai vb Medál Pláza nélkül" -tette hozzá.

A szervezőbizottság elnöke kiemelte, a maratoni versenyeken tömve volt a belváros, hiába kezdődött reggel 7.00-kor a verseny. „Azt mondták nem lehet ilyen korán kezdődő versenyre embereket vinni, ilyen hőségben megrendezni a Hősök Futását, hogy nem lehet a délelőtti programra nézőket becsalogatni, hogy nem lehet szabadon mozgatni a nézőket a stadionban, de ezt mind megtettük és ezek mind beváltak" – tette hozzá.

Németh Balázs még elmondta, elérhetővé és megfizethetővé akarták tenni a világbajnokságot, a jegyekkel, a büfékben, a közlekedésben egyaránt és elérhetővé tették a vb-t azoknak is, akik nem tudták volna megengedni ezeket az árakat sem, rengeteg rászoruló csoport tagjai lehettek itt a világbajnokságon.

„Reméljük, hogy mindenkinek, akinek az a dolga, hogy ebből a rendezésből profitáljon, az mindent megtesz, hogy még komolyabb haszna legyen ennek a világbajnokságnak" – zárta.

Schmidt Ádám újságírói kérdésre elmondta, a költségvetési keretet is tartani tudták, de a bevételi oldalon érkező összegek okán év végére lesz egészen pontos információ.

A Nemzetközi Atlétikai Központot szeptember végén a kivitelező visszakapja, és májusra végez majd az átalakításokkal. Akkor kerül vissza az üzemeltetés a Nemzeti Sportügynökséghez, és a stadion az atlétika otthona, a szabadidősportolók olyan szigete lesz, ami segít, hogy sportnemzetből sportoló nemzetre váltsunk.

Egy pár szó esett Youhuu-ról is, akinek Németh Balázs szerint rengeteg köszönet tartozik, hiszen „amikor életre kelt, új lendületet kapott a jegyeladás is, és ő a világ legprofibb kabalája.