Fantasztikus nézettsége volt a budapesti atlétikai világbajnokságnak

Vasárnap véget ért a budapesti atlétikai világbajnokság, aminek minden pillanatát követhették a szurkolók az M4 Sporton, a Kossuth Rádióban és az m4sport.hu oldalon. Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye a közmédia sportcsatornáján is rekordokat döntött. A kilenc nap alatt több mint 2,9 millióan kapcsolódtak be a világbajnokság eseményeibe, négy napon is piacvezető volt a csatorna. Ezek voltak a csatorna indulása óta a legnézettebb atlétikai közvetítések hazánkban.