Németh Balázs: Sokkal jobb volt, mint amit megálmodtunk

Németh Balázs, a budapesti atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 NZrt. Vezérigazgatója volt a Sportrádió vendége, ahol elmondta az első tapasztalatait a világbajnokság vasárnapi esti zárását követően.

„Az utolsókat rúgta mindenki a szervezőbizottságon belül, fáradtak voltunk, de nagy örömmel csináltuk végig ezt a kilenc napot, és nagyon motiváló volt az a hangulat, ami körülvett minket. Négyszázezer embernél is több volt kint a Nemzeti Atlétikai Központban kilenc nap alatt. Leesett mindenkinek az álla, én sem számítottam arra, hogy ennyit tud az atlétika, a stadion, a szervezés. Sokkal jobb volt, mint amit megálmodtunk" – mondta Németh Balázs.

„Nagyon nyugodtak voltunk, ezen pedig a nemzetközi szövetség emberei is elcsodálkoztak. Minden munkát elvégeztünk, amit kellett, magabiztosan vártuk a kezdést. Nagyon sok atlétikát néztem az elmúlt napokban, ami azt jelenti, hogy minden jól ment. Persze volt, amikor intézkednem kellett, az első napi vihar, majd a hőségriadó, de flottul ment minden itt is. Nagy köszönet az önkénteseknek és a kollégáknak, hogy nem volt pánik soha a szervezők között. Sok nagy eseményt szervezett az ország, ekkorát még nem, de sikerült olyan embereket, alvállalkozókat szerződtetni, akik már dolgoztak ilyen eseményeken. Amit én hozzá tudtam tenni, az a lelkesedés volt, és sokan megköszönték, hogy a helyettesekkel együtt példát mutattunk lelkesedésből, munkabírásból. Mindent tökéletesen akartunk elvégezni, ez pedig leszivárgott a legalsóbb rétegekig" – mondta el az elmúlt kilenc nap kapcsán.

„Rengeteg külföldi szurkoló érkezett, Negyven százalék volt nem magyar szurkoló, Sokat kellett dolgozni azon, hogy telt ház legyen. Egy jó kampánnyal sikerült megoldani, hólabda effektussal értük el, hogy egyre nagyobbra gyúrtuk a rendezvényt. De ezzel csak azt értük el, hogy sokan legyenek, a hangulat az egy másik dolog. Az egész városban érezhető volt a vb jelenléte, egyre felfokozottabb hangulatban érték el a stadiont a szurkolók, akik megbecsültek minden eredményt. Érmet, országos csúcsot, de a legutolsót is hatalmas taps, őrjöngés fogadta" – mondta a szervezőbizottság elnöke, aki arra is kitért, mik kellenek, hogy legyenek a következő lépések.

„Sportszakmailag ki kell használni, hogy sokkal több rajongója lett ennek a sportágnak, ez pedig az atlétikai szövetség dolga. A legnagyobb gond a szakemberhiány, de reméljük ez is megoldódik. Próbáltunk úgy szervezni, hogy haszonnal jöjjünk ki ebből. Politikai oldaltól függetlenül látni kellett, hogy megéri ide nagy eseményeket hozni, reméljük ezt sikerült elérni. A nemzetközi atlétikai szövetség is sokat profitált ebből a rendezvényből, talán egy új lökést kapott a sportág, ők is tudnak fejlődni. Tovább kell vinni a kialakult programokat, a sulihős programot és a hétköznapi hősöket is" – összegzett Németh Balázs.