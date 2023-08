Kiderült, ki szerezte a budapesti atlétikai vb zenéit

A békéscsabai származású Cseh István Príma-díjas zeneszerző, gitárművész komponálta a nemrég véget ért budapesti atlétikai világbajnokság bemutatkozó, valamint a díjátadásokkor elhangzott zenéit.

Cseh István elmondta, kint volt a Nemzeti Atlétikai Központban is, és hatalmas élmény volt ott visszahallgatni a zenéit, amelyek eljutottak szerte a világba. A művész hozzátette, hogy tavaly ő készítette a vizes világbajnokság díjátadóira a zenéket, és mivel ott tetszett a szervezőknek az általa képviselt stílus, elégedett voltak a munkáival, felkérték az atlétikai világbajnokság esetében is a komponálásra - írja a Beol.

A szigorú előírások miatt több verziót alkotott. Született egy tradicionális, egy magyar vonalat képviselő változat, viszont úgy, hogy azt a világ színe előtt is be lehessen mutatni, ezért világzenei feldolgozásban készítette el. Alkotott egy elegáns verziót is szaxofonnal és zongorával, és itt érdekesség, hogy a nemrég született kisfia szívveréseit használta fel ritmuselemként. Készített egy populáris változatot is, ám szem előtt tartva, hogy a népi irányvonal is megjelenhessen benne. Hangsúlyozta: hatalmas megtiszteltetés volt számára a felkérés. Ugyanakkor volt benne egy természetes drukk amiatt, hogy Magyarország eddigi legnagyobb sporteseményére komponálta a zenéket, hiszen több mint száz országban közvetítették az atlétikai világbajnokságot. Úgy véli, kedvezőek a visszajelzések, azaz sportnyelven szólva sikerült megugrania ezt a gátat.

