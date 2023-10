Nem beszél az apjával és az NBA-ben is kosarazhatna a Budapestet meghódító olasz sztár

Aki eddig nem ismerte volna az olaszok magasugró klasszisát, Gianmarco Tamberit, az most biztosan megismerte a budapesti atlétikai világbajnokság kapcsán. A mindig félig borotvált arccal versenyző olasz fenomén éppen a magyar fővárosban tette teljessé az éremkollekcióját, ugyanis immáron olimpiai, világ- és Európa-bajnoknak is mondhatja magát. Az olasz közönségkedvenc alaposan megünnepelte, hogy végre megszerezte a világbajnoki címet is. Bejárta a világsajtót ahogy a vizesárokban fürdik, majd félmeztelenül ünnepel a magyar közönséggel az olasz atléta. Tamberi hosszú utat tett meg a világbajnoki címig. Súlyos sérülésből tért vissza és ő nyerte meg az atlétika történetének egyik legkülönlegesebb olimpiai bajnoki címét is.

Az apja volt az edzője, de ma már nem beszélnek

Gianmarco Tamberi 1992-ben született egy Civitanova Marche nevű olasz kisvárosban. Ahogy a nevéből is kiderül, Marche tartományban található, Anconától délre. Ahogy mondani szokás, a kis Gianmarco sorsa hamar elrendeltetett, ugyanis apja az idősebb Tamberi, Marco is magasugró volt, méghozzá nem is rossz. Marco egyéni csúcsa 227 centiméter volt, de fedett pályán ennél egy centivel magasabbra is eljutott 1983-ban. Ott volt a moszkvai olimpián is, ahol végül a 15. lett, illetve ugyanebben az évben, 1980-ban fedett pályás Európa-bajnoki ötödik lett, míg Budapesten 1983-ban ugyanezen a rendezvényen a 11. helyet szerezte meg.

A Giambo becenévre hallgató Tamberit nem túl nagy meglepetésre az apja, Marco edzette sokáig. Marco Tamberi mindössze 27 évesen felhagyott az élsporttal egy baleset következtében. Elütötte egy autó, a balesetben pedig elszakadt az Achilles-ína, innen pedig már nem volt visszaút számára.

Az alma nem esett messze a fájától, ugyanis Marco Tamberi mindkét fia atletizált. Az idősebb, Gianluca, aki 1990-ben született, gerelyhajítással próbálkozott, nyert is utánpótlásversenyeket, de 80 méter fölé sosem jutott. Gianmarco vol az, aki édesapja szenvedélyében osztozott, így az sem volt kérdés, hogy Marco legyen Gianmarco edzője. A kapcsolat hosszú volt és gyümölcsöző, de Gianmarco 2022-ben úgy döntött, új edzővel szeretne készülni, mert nem volt már megfelelően konfliktusmentes a kapcsolatuk. Az elválást nem sikerült a legnagyobb békében levezényelni, olyannyira, hogy azóta nem is beszélnek egymással.

Tamberi korábban elmondta, nem keresi az apja társságát az edzéseken kívül, gyakorlatilag feláldozták az apa-fiú kapcsolatukat azért, hogy edzőként és atlétaként tökéletesen funkcionáljanak, ezért nem is igazán találkoznak az edzéseken és a versenyeken kívül.

Gimbo azóta már Giulio Ciottival készül, valamint az erőnléti edzővel, Michele Pallonival és a fizioterapeuta Andrea Battistával. A mellékelt ábra szerint a váltás meghozta a gyümölcsét, amit mi sem bizonyít jobban, mint a budapesti világbajnoki cím.

„Az édesapámnak ajánlom az érmet, akivel egy ideje már nem beszéltünk. Teljes az őrület, minden áldozatot megért ez a siker. Köszönöm mindenkinek, aki segített, természetesen a feleségemnek is. Egyedülálló sikert értünk el. Olyan ellenfeleket sikerült legyőznöm, akik valóságos szuperhősök, hihetetlen. 12 évig volt ugyanaz az edzőm, ennyi idő után kézenfekvőnek tűnik egy edzőváltás. Az apám tanított meg ugrani, neki köszönhetek mindent, amit elértem, de a dolgok már nem működtek úgy, mint régen. Nehéz volt őt elengednem, sokan nem bíztak a váltásban. Köszönöm az új csapattagoknak a segítséget, különleges, összetartó csapat vagyunk. Éreztem, hogy képes lehetek arra, hogy a legjobbamat nyújtsam. Teljesen koncentrált tudtam maradni, miközben élveztem a versenyt. Az a titkom, hogy önmagamat adom. Tudtam, hogy a 236-os ugrás döntő lesz. Nagyon komoly felelősséget kellett vállalnom az elmúlt időszakban, nem volt egyszerű az elválás az apámtól, de új kihívásra volt szükségem, egy olyan útra, ami új energiákat ad, ami végül ekkora örömöt okozott az olasz szurkolóknak. " – mondta a budapesti eufóriában Tamberi a győzelme után.

„Tudtuk, hogy nyerni fog, most pedig ő a valaha volt legnagyobb olasz atléta" – mondta kicsit szerénytelenül az edzője, míg az erőnléti edzője azt emelte ki, hogy ez az egész, közös kis csapatuk sikere volt, hiszen a mottójuk is az volt, hogy csak közösen érhetnek el komoly sikereket.

Tamberi egyébként valóban a legnagyobbak közé emelkedett, hiszen mindössze a második olasz atléta lett, aki olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címet is nyert. Korábban ez csak Alberto Covának sikerült, aki az 1980-as években nyert meg mindent 10 000 méteren.

Különleges olimpiai bajnoki cím, egy súlyos sérülés után

Tamberi viszonylag későn, 17 évesen döntött úgy, hogy elkezd komolyan foglalkozni a magasugrással. Őt mindig is a kosárlabda érdekelte (sok ugrása után kosaras, dobó mozdulattal ünnepel még ma is), de az apja unszolására kipróbálta a magasugrást. Egy iskolai bajnokságon gyakorlatilag pár edzéssel a háta mögött komoly atlétákat győzött le, ezt követően döntötte el, hogy magasugró lesz belőle. Három év alatt eljutott a 207 centitől a 231-ig.

Giambo mellett a "Half-beard" (félszakáll) is a beceneve, amiért úgy készül a döntőire, hogy a fél arcát leborotválja, a másikon pedig meghagyja a szakállát. Ezt a rituálét állítólag már az édesapja fejlesztette ki, Tamberi pedig már 2011-ben így jelent meg egy versenyen a juniorok között.

„Ez lett a védjegyem. Szeretek úgy állni a közönség elé, hogy a lehető legjobban szórakoztassam őket" - mondta erről. A színpad is már kiskorától vonzotta Tamberit, ugyanis egy zenekarban korábban dobolt is, klasszikus rockzenét játszottak. Így az sem meglepő, hogy Budapesten a döntős mezőny bemutatása közben a pályán játszó zenekarhoz csatlakozott pár másodpercre a dobok mellett.

Gianmarco Tamberi ma már házas ember. A tokiói olimpia előtt kérte meg Chiara Bontempi kezét, majd 2022-ben házasodtak össze, egy hosszú kapcsolat újabb lépcsőfokaként. A ceremónián ott volt többek között az olasz olimpiai bajnok sprinter, Marcell Jacobs, valamint olimpiai bajnok barátja, Mutaz Barsim is.

Tamberi 2011-ben Európa-bajnoki harmadik lett a juniorok között 225 centivel, majd sokáig Európa-bajnokságokon az ötödik hely volt a legjobb eredménye. Igazán 2016-ban tört be az élmezőnybe, ekkor tudott először 230 centi fölé jutni. Megnyerte Portlandben a fedett pályás világbajnokságot, majd az Európa-bajnokságot is Amszterdamban.

Tamberi ezt követően súlyosan megsérült, ki kellett hagynia a riói olimpiát is, pedig élete formájában volt. Ez az a szakasz, ahol elkezdődött Tamberi és Barsim mesébe illő kapcsolata.

A riói olimpia előtti utolsó versenyen, a monacói Gyémánt Liga-versenyen indult Tamberi. Az olasz túljutott a 239 centis magasságon, majd rápróbált a 241 centire is, így csatlakozhatott volna a katari Barsimhoz, neki is lehetett volna 240 centi feletti érvényes ugrása (ez a világon eddig 11 embernek sikerült, Tamberinek azóta sem). Az ugrás közben azonban Tamberi megsérült, a bal bokájában szakadt el egy szalag, az olaszt azonnal műteni kellett, így hamar kiderült, ugrott az olimpia.

Tamberi olasz rekordja a 239 centivel, majd a sérülés:

A visszatérése nagyon nehezen ment, a 2017-es párizsi Gyémánt Liga-versenyen mért eredmény nélkül esett ki. Ki sem akart jönni a hotelszobájából, nem akart beszélni senkivel.

„Másnap Mutaz Barsim kopogott az ajtómon, és nem akart elmenni" – monda a Spikes magazinnak adott interjújában. „Nem adta fel, 'Gimbo, Gimbo, kérlek, beszélni akarok veled'. Feladtam, beengedtem. Beszéltünk, elsírtam magam előtte. Próbált megnyugtatni és azt mondta, amit ilyen helyzetben mondani kellett. Ne erőltessem, még az is nagy dolog, hogy egy ekkora sérülés után már versenyeken indulok, erre senki sem számított. Azt mondta, ne legyenek túl nagy elvárásaim, adjak időt magamnak."

Egy évvel később fordult a kocka, a 2017-es világbajnok, Barsim szinte pont ugyanúgy megsérült, őt is műteni kellett, ráadásul alig egy évvel később, szülővárosa, Doha rendezte az atlétikai világbajnokságot. Barsim viszonylag könnyen átlendült a sérülésen, de Tamberi sokáig csak szenvedett.

„Nagyon közel voltam az álmomhoz, aztán egy új pályafutást kellett kezdenem. Jobb lett volna, ha a lépcsőn lefele menet sérülök meg, nem pedig ugrás közben. Féltem, hogy újra megtörténik majd a baj" – mondta később Tamberi, aki nem merte tökéletesen végrehajtani a technikáját, rossz beidegződéseket vett fel, amik miatt nehezen tudott újra csúcsformában versenyezni. Keményen dolgozott, de a legnagyobb lökést Barsin 2019-es világbajnoki címvédése adta neki. A katari hazájában lett világbajnok, ráadásul első magasugróként védte meg vb-címét.

„Nagyon boldog voltam, hogy megnyerte a vb-t Dohában, Neki sikerült, nekem nem. Nagyon motivált a sikere" – mondta Tamberi, aki Dohában a nyolcadik lett, és az lett a fő feladata, hogy megszabaduljon a rossz beidegződéseitől. Tamberi mindent bevetett, hogy visszataláljon régi önmagához. Eldobta az összes rituáléját, még a félszakállat is hanyagolta egy ideig. Volt, hogy szőke hajjal indult versenyen, mindig valami mással próbálkozott.

Tamberi 232 centivel egyébként már 2019-ben fedett pályás Európa-bajnok lett, de ha valakinek, akkor neki nagyon kapóra jött, hogy a tokiói olimpiát elhalasztották egy évvel. 2021-ben 235 centivel fedett pályás Európa-bajnoki ezüstöt nyert, Tokióba pedig magával vitte a gipszet, ami a műtét után a lábán volt, a döntőben azzal jelölte ki a helyet, ahonnan neki kellett futnia.

„Az a gipsz minden egyes nap arra emlékeztetett, hogy mekkora utat tettem. Öt éven át nézegettem. Ma nem volt a pályán Half-beard vagy a szőke Tamberi, csak én, Gimbo" - mondta az olimpiai döntő után.

Barsim és Tamberi is 237 centivel végeztek, ugyanannyi rontással, így pontosan az történt, mint Budapesten a női rúdugrás döntőjében, jöttek a szervezők, megkérdezték, hogy szeretnék-e szétugrással folytatni a versenyt.

„Lehet két győztes?" - vágott közbe azonnal Barsim. "Ránéztem, ő rám, és mindketten azonnal tudtuk, mi legyen. Ennyi volt" – mondta Barsim.

„Egyikük sem akarta elvenni a másiktól azt a hihetetlen örömöt. Igazán meg sem kellett beszélnünk, a szemkontaktusból pontosan tudtuk, mi következik, meg akartuk osztani az aranyat. Igazság szerint korábban sokszor viccelődtünk, hogy mi lenne, ha mindketten aranyérmesek lennénk Tokióban. Erre a pillanatra örökké emlékezni fogunk" – tette hozzá Tamberi.

Sokan azt hiszik, hogy ez a barátság Tokióban alakult ki, de a két sportoló már 2010-ben találkozott a junior világbajnokságon. Tamberi szerint Tokóba már barátokként érkeztek, azóta pedig olyanok, mint a testvérek, és szinte minden nap beszélnek egymással.

Tamberiről már elmondtuk, hogy jutott el idáig, de azt is fontos kiemelni, hogy Barsim két olimpiai ezüsttel a háta mögött érkezett Tokióba. Barsim azóta megnyerte a 2022-es világbajnokságot, ahol Tamberi csak 11. lett. Budapesten tehát Tamberi lett világbajnok, Barsim a harmadik helyen végzett, de a katari így is rekorder, hiszen zsinórban háromszor lett a magasugrás világbajnoka, korábban pedig a kettő sem sikerült soha senkinek.

Tamberi pályafutása Budapesten teljessé vált: nyert Európa-bajnokságot fedett pályán és szabadtéren, világbajnokságot szabadtéren és fedett pályán, valamint olimpiát és Gyémánt Ligát is. Egy dolgot biztosan tudunk, alaposan megünnepelte a sikereket. A kérdés az maradt: hogyan tovább? A párizsi olimpiáig minden bizonnyal kitart a két klasszis, de az szinte kizárt, hogy mindkettejük nyakába aranyérem kerül majd ott is. Vagy mégsem?