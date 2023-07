Görög válogatott játékost igazolt a TFSE

Angeliki Vincilaiu személyében görög irányítót szerződtetett a női kosárlabda NB I-ben legutóbb hatodik TFSE-MTK.

A klub honlapja szerint a 25 éves athéni játékos a hazai liga mellett a svéd, a török és az olasz bajnokságban is szerepelt, legutóbb pedig a Polonia Warszawa csapatát erősítette, amellyel bronzérmes lett EWBL-ben (Kelet-Európai Női Kosárlabdaliga). Három éve bemutatkozott a felnőtt válogatottban is.



A TFSE korőbban közölte, hogy továbbra is keret tagja lesz Baa Dominika, Burján Laura, Dúl Panka, Dúl Terka, Király Andrea, Németh Alma és Pusztai Petra. Távozott ugyanakkor Theodoreán Alexandra, Hegedűs Janka, Szeitl Vanessa, Turi Eszter, Ty Marshall és Lauren Manis, valamint a vezetőedző, Magyar Bianka is, aki az Egyesült Államokban szeretné folytatni pályafutását.

A TFSE-nél ezen kívül is nagy változások zajlanak, mivel a gárda áprilisban vívta utolsó mérkőzését a régi városmajori csarnokban, és a következő szezont már a nyáron megnyíló Csörsz utcai modern arénában kezdi meg.



A csapat felkészülése a sorozatban ötödik élvonalbeli idényre augusztusban rajtol.