Nehezen indult, de álomszerűen kezdte a magyar férfi vízilabda-válogatott a vizes vb-t

A magyar férfi vízilabda-válogatott győzelemmel kezdte a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokságot, miután 16-8-ra legyőzte a házigazda japán csapatot.

Hétfőn a férfiak is megkezdték szereplésüket a vizes világbajnokság vízilabdatornáján, ráadásul Varga Zsolt először dirigálhatta vb-n az együttest, amelyet tavaly Európa-bajnoki ezüstéremig vezetett Splitben.

Az első ráúszásnál Zalánki Gergő révén a magyar válogatott hozta el a labdát, és az olasz Pro Recco BL-győztes sztárjátékosának átlövésével megszerezte a vezetést a Varga Zsolt együttese, majd Zalánki Ogihara passzát lefülelve szinte lemásolta az első találatát (2-0). A házigazda japánok nem estek kétségbe és Takata ziccerével előbb szépítettek, majd Zalánki rossz lövése után Adacsi úszott meg középen, és két méterről pimasz ejtéssel egyenlített. Vámos pattintós lövése a bal alsóba kötött ki, ezzel vezetett utoljára a negyedben a magyar csapat, ugyanis némi meglepetésre a szívósan játszó Japán fordítani tudott. Német azonban szinte azonnal egyenlíteni tudott egy klasszikus centerjátékból (4-4).

A második játékrészben is a magyar csapat hozta el a labdát, a negyed elején pedig Zalánki váltott gólra egy emberelőnyt, de Vatanabe távoli bombája utat talált a kapuba. A folytatásban is szoros volt a meccs, fej-fej mellett haladtak a csapatok, ami a gyenge emberelőnyös játékunknak is betudható volt, de az ötvenedik válogatottságát ünneplő Vogel Soma bravúros védései is kellettek, hogy Japán ne tudjon elhúzni. A nagyszünetre aztán egygólos magyar előnyel vonulhattak a felek.



A harmadik játékrész Jansik ötméteresével indult, majd Vatanabe és Szuzuki lövését is védte a léc alatt Vogel. Majd a magyarkapus Inaba bődületesen nagy bombáját tolta a kapufára, Jansik parádés átemelése után pedig először vezetett hárommal a magyar együttes (10-7).

A mienk védekezése szemmel láthatóan feljavult, amivel az egyre tanácstalanabbá váló ázsiaiak nem igazán tudtak mit kezdeni.

A negyedik negyedre kapust cserélt Varga Zsolt, így az ötven százalék fölött védő Vogel helyett Lévai állt be, aki Adacsi pattintós lövésénél jól avatkozott játékba. Az utolsó negyedre végképp efáradtak a japánok és szépe lassan megmutatkozott az osztály különbség a két csapat között. Angyal második csavart lövése után már néggyel vezetett a magyar válogatott, majd onnantól kinyílt az olló és sorra jöttek a magyar gólok. Gyakorlatilag a hátralévő időben csak a gólkülönbség volt a kérdés. A magyar válogatott számára tehát nehezen kezdődött a meccs, de végül érvényesült a papírforma és könnyed győzelemmel kezdte a világbajnokságot.

A csoportelsőség vélhetőleg szerdán dőlt el, amikor Varga Zsolt együttese a horvátok ellen ugrik medencébe, majd pénteken az argentinokkal találkozik. A vb-ről a két döntős kvótát szerez a jövő évi párizsi olimpiára.

Eredmény:

Férfi vízilabdatorna, C csoport, 1. forduló:

Magyarország-Japán 16-8 (4-4, 3-2, 3-1, 6-1)

gólszerzők: Zalánki, Jansik Sz. 4-4, Vámos, Varga Dé. 2-2, Német, Nagy Á., Angyal, Manhercz 1-1, illetve Takata, Szuzuki 2-2, Adacsi, Inaba, Vatanabe, Okava 1-1

A magyar válogatott kereken tíz évvel ezelőtt Barcelonában Benedek Tibor irányításával aranyérmet nyert, a következő négy világbajnokságon azonban csak egyszer, 2017-ben hazai környezetben sikerült dobogóra állnia. Összességében az eddigi 19 vb-n 3 arany, 7 ezüst és 1 bronz a mérleg. Az első 12 vb-n 9-szer állt dobogón a csapat, az utóbbi hét tornán viszont csak kétszer.