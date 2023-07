47 gólos meccsen szerezte meg második győzelmét a vb-n a női pólóválogatott

Második mérkőzését is megnyerte a magyar női vízilabda-válogatott a Fukuokában rendezett vizes világbajnokság női vízilabdatornájának csoportkörében, miután a vártnak megfelelően, igaz, hogy rengeteg gólt kapva, de összességében simán győzte le 26-21-re a házigazda Japán válogatottat.

Bíró Attila csapata győzelemmel kezdett, hiszen vasárnap a csoport rangadóján egy, szinte az utolsó másodpercig kiélezett csatában verte 11-10-re Kanadát. Mondhatni, ezzel ledobták a vállukról a terhet Keszthelyi Ritáék, akik kedden egy sokkal könnyebbnek ígérkező ellenféllel, a házigazda japán csapat ellen ugorhattak medencébe.

A hazaiak az első fordulóban felszívták magukat, úgy kaptak ki 17-16-ra Új-Zélandtól, hogy az utolsó negyedben még 15-13-ra vezettek. Bíró Attila Kanada legyőzése után azt mondta, rajtnak tökéletes volt, hogy rossz (nem pont ezt a szót használta) játékkal is győztünk, ezúttal pedig azt várta, hogy nagyobb pontossággal játszva összességében magabiztos játékkal nyerjünk.

Ahogy az előzetesen tudható volt, két center Garda Krisztina és Mahieu Zsuzsanna kapott pihenőt, így Parkes Rebeka volt a kezdő centerünk.

1. negyed

Vályi Vanda jó szokása szerint elhozta a labdát, de egy víz alá vitt labd miatt a japánok jöhettek, de csak pár másodpercig volt náluk a labda, mielőtt Magyari Alda megszerezte volna. Parkes az első percben labdát kapott centerben, és, még, ha a kapufára is csavart, jól látszott, hogy lesz vele bőven gondjuk a japán bekkeknek.

A következő két magyar támadásnál aztán már nem volt pardon, előbb Máté Zsuzsanna vágta be akcióból, majd Szilágyi Dorottya volt eredményes előnyből. A japánok a negyed közepén jutottak először igazi lövésig, de Ura egész jó próbálkozását kitolta Magyari. Gurisatti lőtte a következő magyar gólt ismét előnyből, majd jött a meccs pillanata: a japán kapus, Kavatasiro ívelt a magyar kapuba.

A vb-újonc Dömsödi Dalma által kiharcolt ötméterest Keszthelyi Rita lőtte be, majd Imaba, aki 25 évével a hazai csapat egyik korelnöke pattintott a magyar kapuba. Újabb kimaradt magyar lehetőségek után a lelkes japánok két gyors góllal kiegyenlítettek (4-4). A negyed vége előtt 9 másodperccel Hajdú Kata is megszerezte első vb-gólját a Keszthelyi által kiharcolt büntetőből.

2. negyed

Vályi ismét elhozta a labdát, azonban a mérkőzés óráját nem sikerült elindítani az órát, amire Keszthelyi hívta fel a figyelmet. Egy perc után újraindult a játék, ami magyar labdaeladást és japán gólt hozott, de nem késett a válasz, másodpercek alatt került helyzetbe Parkes, aki nem hibázott centerből. Gurisatti viszont igen három méterről, de az újabb labdaszerzés után Keszthelyi megmutatta, hogy kell bevágni a ziccert.

Azonban nem sikerült leszakítani a japánokat, akir Arima góljaival tartották magukat, és hiába cseréltünk kapust, eleinte Neszmélyi Boglárka sem találkozott sokszor a labdával. Ha a védekezés nem is volt tökéletes, támadásban továbbra is nagyon könnyen kerültünk helyzetbe, amiből Hajdő és Vályi után, Dömsödi is megszerezte karrierje első vb-gólját.

Éppen kezdtünk volna ismét megnyugodni, amikor megint jöttek a figyelmetlenségek támadásban, amivel visszahoztuk a japánokat, akik 11-8 után 11-10-nél újfent az egyenlítésért támadtak. Bíró Attila azonban bízott a vízben lévőkben, akik az utolsó bő egy percben vissza is állították a szemnek jobban tetsző három gólos különbséget (13-10).

3. negyed

Magyar labdaelhozással, de japán góllal indult a negyed, amire Szilágyi válaszolt előnyből. Arima már az ötödik gólját lőtte ötméteresből, de erre már kettővel válaszolt Guristti Gréta (16-12).

Végre elkezdett az elvárt szinthez közelíteni a védekezésünk, ami oda vezetett, hogy alig-alig jutottak lövéshez az egyre fáradó hazaiak, akikről most már könnyebben fordultak le Vályiék, és a negyed közepére hatgólos előnyt épített fel a magyar a válogatott (19-13).

A játék színvonalát érhette kritika, mert ezúttal a mieink sem egy olimpiai bronz- és vb-ezüstérmes szintjén játszottak, de az az igazság, hogy nem is volt rá szükség, mert a győzelmünket nem fenyegette különösebb veszély.

4. negyed

A rend kedvéért leírjuk, hogy Vályi Vanda ismét elhozta a labdát, amiből Szilágyi lőtte meg a negyedik gólját egy bődületes bomba formájában, majd Leimeter is betalált, egy perc alatt lőttünk kettőt és máris héttel vezettünk (22-15).

Gurisatti is meglőtte a negyediket Bíró Attila időkérése után, majd Arima Yumi egy ötméteresből meglőtte a hatodik gólját is. A 27. percben jött az első japán blokk a hazai kapu előtt, majd a 17. japán gól, aminek úgy örült a hazai kispad, mint vb-érmet ért volna az egyébként szép találat.

A zárónegyed második felében megint adtunk egy kis reményt a japán csapatnak, na nem a győzelemre, de a tisztes vereségre, amivel étek is, és végül becsülettel küzdve kaptak ki egy nem túl jól játszó, de náluk így is sokkal jobb csapattól.

A magyar válogatott így második csoportmeccsét is megnyerte, és újabb lépést tett a csoportgyőzelem felé. Az utolsó csoportmeccset július 20-án csütörtökön Új-Zéland ellen játssza Bíró Attila együttese.

Magyarország - Japán 26-21 (5-4, 8-6, 7-5, 6-6)

a magyar gólszerzők: Hajdú K. 5, Gurisatti G. 4, Szilágyi D. 4, Vályi V. 4, Leimeter 3, Keszthelyi R. 2, Dömsödi D. 1, Máté Zs., 1, Parkes 1

a csoport másik mérkőzésén:

Kanada - Új-Zéland 13-11 (7-4, 1-3, 3-0, 2-4)