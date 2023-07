Hihetetlenül fontos meccset nyert a világbajnokságon a vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 12-10-re nyert Horvátország ellen a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, így hatalmas lépést tett a legjobb nyolc közé kerülésért.

A japánok elleni 16-8-as siker után gyakorlatilag a csoportunk döntője következett a fukuokai világbajnokságon a horvátok ellen a férfi vízilabdatornán, ráadásul volt miért visszavágni, ugyanis tavaly a spliti döntőben éppen ellenünk nyertek Európa-bajnokságot a horvátok. A két csapat legutóbb a zágrábi világkupa-selejtezőben találkozott, akkor a hét gólt szerző Zalánki Gergő vezetésével 13-10-re nyertek a magyarok. A 2021-es tokiói olimpia negyeddöntőben a hétgólos Manhercz Krisztián remeklésével 15-11-re nyert a magyar együttes. A vb-ken a legutóbbi két összecsapást a horvátok nyerték, 2017-ben a margitszigeti fináléban 8-6-ra, 2019-ben Kvangdzsuban pedig a bronzmeccsen 10-7-re győztek.

Az első ráúszást a horvátok nyerték a negyed elején, de az első gól a magyar csapaté lett, ugyanis Zalánki Gergő távoli lövését csak a kapufára tudta segíteni Bijac, ahonnan a kapuba pattant a labda.

A folytatásban hosszú gólcsend következett, pedig mindkét oldalon volt emberelőnyös helyzet is. Ebből mi a másodikat használtuk ki, Vámos Márton lőtt bombagólt egy perccel a negyed vége előtt.

Zuvela a negyedik horvát előnyből lőtte az első góljukat, és még volt idő válaszolni is, Német Toni négy másodperccel a negyed vége előtt lőtt gólt, így 3-1 volt egy játékrész után.

A második negyed Vámos kapufájával indult, majd a horvátok újabb emberelőnyből szintén a kapufát találták el. Angyal Dániel szerezte az első gólt a negyedben, amikor emberelőnyben egy szép akció után húzta a kapuba a labdát. A negyed utolsó másfél percére megint felpezsdült a játék: előbb Kharkov szerzett gólt, majd Kragic hozta fel egy gólra a horvátokat büntetőből. Erre még volt idő válaszolni, Nagy Ádám góljával 5-3-ra vezettünk félidőben.

A harmadik negyed magyar góllal indult, egy emberelőnyünknél Varga Zsolt kért időt, ami jó döntésnek bizonyult, ugyanis Jansik Szilárd szerzett gólt az akció végén. A túloldalon Bukic azonnal szépített, majd Varga Dénes állította vissza a különbséget, 7-4-nél így megint három góllal vezettünk.

A horvátok folyamatosan kapták az emberelőnyöket, egy ilyet használt ki Kharkov, majd Krzic lőtt centergólt egy éppen lejáró előny után. Ekkor megint csak egy góllal vezettünk, de Fekete Gergő a legjobbkor szerzett gólt, így 8-6-tal fordulhattunk az utolsó negyedre.

Mielőtt a horávtok nagyon felpörögtek volna, Pohl Zoltán, majd gy szép indítást követően Vámos Márton is gólt szerzett, itt pedig el is dőlt minden. Ezt talán a játékosok is elhitték, kicsit már hamar, ugyanis Buric két góljával visszajöttek mínusz kettőre, majd Zalánki góljára újabb két gól érkezett válaszul Vukicevic és Bukic révén, ekkor feljöttek egy gólra a horvátok. Zalánki gólja kilenc másodperccel a vége előtt már tényleg lezárta a meccset és így 12-10-re nyertünk.

A magyaroknál kilenc játékos is feliratkozott a gólszerzők közé. Ezzel a sikerrel, és ha nyerünk még Argentína ellen, akkor egyenes ágon juthatunk a negyeddöntőbe, és nem kell meccset játszanunk a nyolc közé kerülésért. Folytatás tehát két nap múlva Argentína ellen.

férfi vízilabdatorna, C csoport, 2. forduló:

Magyarország-Horvátország 12-10 (3-1, 2-2, 3-3, 4-4)

gólszerzők: Zalánki 3, Vámos 2, Német, Angyal, Nagy Á., Jansik Sz., Varga Dé., Fekete, Pohl 1-1, illetve Harkov, Bukic, Buric 2-2, Zuvela, Marinic-Kragic, Krzic, Vukicevic 1-1